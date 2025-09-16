ETV Bharat / bharat

ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ 400 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ, ACS ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂಧನ : ಅಸ್ಸಾಂ ಸಿಎಂ

ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ 400 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿನ ಎಸಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

CM Himanta Biswa Sharma (left) and officer Nupur Bora
ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ (ಎಡಬದಿ) ಅಧಿಕಾರಿ ನೂಪುರ್ ಬೋರಾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2025 at 9:27 PM IST

2 Min Read
ಗುವಾಹಟಿ (ಅಸ್ಸಾಂ): ಅಸ್ಸಾಂ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಎಸಿಎಸ್) ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ 400 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೂಪುರ್ ಬೋರಾ ಅವರ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 92.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಂಧನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೋರಾ ಅವರನ್ನು ಕಾಮರೂಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

Money
ಎಸಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಹಣ (ETV Bharat)

ಬಕ್ಸಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಅಮಾನತು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಂಚ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ' ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ಪೇಟಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅಕ್ರಮ ಭೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಬೋರಾ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೋರಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತ ದಳದ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರೋಸಿ ಕಲಿತಾ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾವು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಫ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಪೇಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ ವಸತಿಗೃಹವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ 92.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ನಗದು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ತನಿಖೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರೋಪಿ ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ಅನಿಲ್ ಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಇ.ಡಿ ಸಮನ್ಸ್‌ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಸಿಬಿಐ ಶಾಕ್ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುದ್ದಿ) : ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿನ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಆಪ್ತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2025 ರಂದು ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 16 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐನ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

