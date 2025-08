ETV Bharat / bharat

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಗೇಜ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ: ಸ್ಪೈಸ್​ ಜೆಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮುರಿತ - ARMY OFFICER ATTACKS SPICEJET STAFF

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಗೇಜ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ: ಸ್ಪೈಸ್​ ಜೆಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮುರಿತ ( X@shukla_tarun )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : August 4, 2025 at 12:25 AM IST | Updated : August 4, 2025 at 12:31 AM IST 2 Min Read

ಶ್ರೀನಗರ: ಲಗೇಜ್ ಕುರಿತು ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಪೈಸ್‌ಜೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾಲ್ವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ಶ್ರೀನಗರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮುರಿದಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ದವಡೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಲೋಹದ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್​ನಂತೆ ಕಾಣುವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಐಎಸ್‌ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಎಸ್‌ಜಿ -386 ವಿಮಾನದ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಸ್ಪೈಸ್‌ಜೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾಲ್ವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜುಲೈ 26, 2025 ರಂದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸ್ಪೈಸ್‌ಜೆಟ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಒದ್ದು, ಹೊಡೆದಿದ್ದರಂದ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಮತ್ತು ದವಡೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ" ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Last Updated : August 4, 2025 at 12:31 AM IST