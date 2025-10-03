ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ: ಪಾಕ್ಗೆ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ಪಾಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 3, 2025 at 8:52 PM IST|
Updated : October 3, 2025 at 10:18 PM IST
ಅನುಪಘಡ್: ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ ನೀಡುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಭಯತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದನ್ನು ಪಾಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು' ಎಂಬ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಗಂಗಾನಗರದ ಗಡ್ಶಾನಾ ಸೇನಾ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ 1.0 ರಂತೆ ಭಾರತವು ಸಂಯಮ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪಾಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ನಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದವು ಮತ್ತು 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಪರೇಷ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೆಸರಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತವು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿತು. ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದವು" ಎಂದು ಜನರಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ: ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಶವಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಸದ್ಯ ಭಾರತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಭಾರತವು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ 1.0 ನಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ತೋರಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಸಂಯಮ ತೋರಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರು ಕೃಪೆ ತೋರಿದರೆ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೈನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ದ್ವಿವೇದಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ವೇಳೆ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಿಂಗ್, ಮೇಜರ್ ರಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಜಪೂತಾನ ರೈಫಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹವಿಲ್ದಾರ್ ಮೊಹಿತ್ ಗೈರಾ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
