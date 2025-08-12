ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಇಲ್ಲಿನ ಚಂದಾನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಖಜಾನಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ, ತಡೆಯಲೆತ್ನಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆರು ಮಂದಿ ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು ಎರಡು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ನ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.40 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು, ಅಂಗಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬೆದರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗನ್ ತೋರಿಸಿ ಲಾಕರ್ ಕೀ ನೀಡಿ ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಶಾಪ್ನ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಿಗೆ ಗನ್ ತೋರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ಲಾಕರ್ ಕೀ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಕೀ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಿಕ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳಿದ್ದ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲೆತ್ನಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: "ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.35ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರು ಮಂದಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಖಜಾನಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಂಗಡಿಯ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಿಸಿಟಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಂಡಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಮಹಾಂತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.40ಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದರು. ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಆರು ಜನರು ಅಂಗಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ, ಪಿಸ್ತೂಲು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದರು." ಎಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುಲೇಮಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರ: ದರೋಡೆಕೋರರು ಹಾರಿಸಿದ ಗುಂಡು ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ತಾಗಿ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಚಂದಾನಗರ ಪಿಆರ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆಷ್ಟೇ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆ ಮಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರು ಬಂಗಾರ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತೆಲಂಗಾಣ , ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು.
