ಹಾಡಹಗಲೇ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದರೋಡೆ: ತಡೆಯಲೆತ್ನಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ - ROBBERY IN JEWELLERY STORE

ಆರು ಮಂದಿ ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್​ಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಹಾಡಹಗಲೇ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿ ನುಗ್ಗಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದರೋಡೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2025 at 2:41 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 2:54 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಇಲ್ಲಿನ ಚಂದಾನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಖಜಾನಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ, ತಡೆಯಲೆತ್ನಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆರು ಮಂದಿ ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು ಎರಡು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪ್​ನ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.40 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್​ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು, ಅಂಗಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬೆದರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗನ್​ ತೋರಿಸಿ ಲಾಕರ್​ ಕೀ ನೀಡಿ ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಶಾಪ್​ನ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಿಗೆ ಗನ್​ ತೋರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ಲಾಕರ್ ಕೀ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಕೀ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳಿಕ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳಿದ್ದ ಸ್ಟಾಲ್​ಗಳ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲೆತ್ನಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಕಮಿಷನರ್​ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಿಷನರ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: "ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.35ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರು ಮಂದಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಖಜಾನಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್​ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಂಗಡಿಯ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್​ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಿಸಿಟಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಂಡಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಕಮಿಷನರ್​ ಅವಿನಾಶ್ ಮಹಾಂತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.40ಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದರು. ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಆರು ಜನರು ಅಂಗಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್​ ಧರಿಸಿ, ಪಿಸ್ತೂಲು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದರು." ಎಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುಲೇಮಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರ: ದರೋಡೆಕೋರರು ಹಾರಿಸಿದ ಗುಂಡು ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್​ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ತಾಗಿ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಚಂದಾನಗರ ಪಿಆರ್‌ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆಷ್ಟೇ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆ ಮಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರು ಬಂಗಾರ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತೆಲಂಗಾಣ , ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆಷ್ಟೇ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆ ಮಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರು ಬಂಗಾರ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತೆಲಂಗಾಣ , ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು.

