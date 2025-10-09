ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅರಕು ಕಾಫಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ: ಅರಸಿ ಬಂತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ.. ಏನೀ Coffee ವಿಶೇಷತೆ?
ಅರಕು ಕಾಫಿಗೆ 'ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್-2025' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಇದು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಹಕಾರಿ ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕಲ್ಪನಾ ಕುಮಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 9, 2025 at 5:04 PM IST
ಅರಕು ಕಾಫಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್-2025' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಹಕಾರಿ ನಿಗಮದ (ಜಿಸಿಸಿ) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕಲ್ಪನಾ ಕುಮಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಕಾಫಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಅರಿಶಿನ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಸಾಬೂನು, ಶರಬತ್, ನನ್ನಾರಿ ಹೀಗೆ ಮಾನ್ಯಂನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೋಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಆದಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಕುಮಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಆದರೆ, 1956ರಲ್ಲಿ ಜಿಸಿಸಿ ಬಂದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಸಿಸಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಾನ್ಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮನ್ನಣೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ವರ್ಷದ ಬದಲಾವಣೆಕಾರ-2025' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಲ್ಪನಾ ಕುಮಾರಿ ಮೂಲತಃ ದೆಹಲಿಯವರು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪಿಒ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದರು. ಕಲ್ಪನಾ ಅವರ ಪತಿ ಮಯೂರ್ ಅಶೋಕ್ ಕೂಡ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಂಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರದು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ 2018ರ ಬ್ಯಾಚ್ನವರು.
ರೈತರಿಗೆ ಭರವಸೆ: "ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಫಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವರ್ಷವಿಡೀ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಋತುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾನು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೆಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ರೈತರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರೈತರು ಅವರಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ರೈತರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರೈತರು ಅದನ್ನು GCCಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷ, ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಾನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
"ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಲೋಗೋ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಪನಾ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ 135 ವನ ಧನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುವವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಅರಕು ಕಾಫಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾವಯವ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆ ಮಾನ್ಯಂನಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೇ , ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಮೆಣಸನ್ನು ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಸಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು, ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಟ್ರೈಫೆಡ್ ಎಪಿ ಮತ್ತು ಜಿಸಿಸಿ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅರಕು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಲು ಟಾಟಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರು ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
