ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್: ಟ್ರಕ್ಗಳಲ್ಲೇ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಸೇಬು
ಶ್ರೀನಗರ-ಜಮ್ಮು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1200-1500 ಟ್ರಕ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸೇಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 7, 2025 at 9:50 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ(ಜಮ್ಮು&ಕಾಶ್ಮೀರ): ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸೇಬು ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸೇಬು ಟ್ರಕ್ಗಳಲ್ಲೇ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸೇಬು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ 1,500 ಟ್ರಕ್ಗಳು ಶ್ರೀನಗರ-ಜಮ್ಮು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ಏಕೈಕ ಸರ್ವಋತು ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರೆ 44 ಅನ್ನು ಮಳೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕುಸಿತಗಳಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಸೇಬು ಉದ್ಯಮವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೇಬು ಟ್ರಕ್ಗಳಲ್ಲೇ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸೇಬು ಮರಗಳು ಬುಡಮೇಲಾಗಿವೆ.
ಉಧಂಪುರ ಮತ್ತು ಚೆನಾನಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ 250 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಝಕೇನಿ ಮತ್ತು ಥರಡ್ ನಡುವಿನ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇನ್ನೂ ಮಚ್ಚಲ್ಪಟಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು 20 ರಿಂದ 25 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಶೋಪಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಜೌರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಜಮ್ಮುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೊಘಲ್ ರಸ್ತೆಯು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನು ಲಘು ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಚಕ್ರಗಳ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ 10, 12 ಮತ್ತು 14 ಚಕ್ರದ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೊಪೋರ್ ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಲಿಕ್ ಭಾನುವಾರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುಲ್ಗಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾಜಿಗುಂಡ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 1200-1500 ಟ್ರಕ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹೊರಗಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಸೇಬು ವಲಯವನ್ನು ನಷ್ಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಮೊಘಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 10, 12 ಮತ್ತು 14 ಚಕ್ರದ ಟ್ರಕ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಸೋಪೋರ್ ಹಣ್ಣಿನ ಮಂಡಿಯೊಂದೇ 150 ರಿಂದ 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಬು ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಚಾಲಕರು ಸಹ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೇಬು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೋಪೋರ್ನ ಚಾಲಕ ಫಾರೂಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೇಬು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ತಮ್ಮ ಟ್ರಕ್ ಖಾಜಿಗುಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾನು ಹಣ ಗಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ವಾಹನ ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನಂತಹ ನೂರಾರು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಟ್ರಕ್ಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಏಕೈಕ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಲಯವು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದು, ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 20 ರಿಂದ 25 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಶೇ.78 ರಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ 35 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಶೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮವು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸದಿದ್ದರೆ ವಲಯಕ್ಕೆ 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶೋಪಿಯಾನ್ನ ಜೈನಪೋರಾದ ಸೇಬು ಬೆಳೆಗಾರ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಭಟ್, ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಚಾರ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮೊಘಲ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಟ್ರಕ್ಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಸೇಬು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಶೋಪಿಯಾನ್ನ ಪಿಡಿಪಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಐಜಾಜ್ ಮಿರ್, ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಗಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಸೇಬು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತೋಟಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 60% ಕಡಿಮೆ ದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದರ ನಡುವೆ, ಭಾನುವಾರ ಭೂಕುಸಿತಗೊಂಡ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಜಮ್ಮು-ಶ್ರೀನಗರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಂಚಾರ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾರ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಜನರು ಪ್ರಧಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸಂಚಾರ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ದೈತ್ಯ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಲು ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ರಂಬನ್ ವಲಯದ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶುಬಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
