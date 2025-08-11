ETV Bharat / bharat

ಬೆಂಕಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಾಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ; ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು - ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪ್ರಕರಣವಿದು! - ANOTHER GIRL SETS HERSELF ON FIRE

ಜುಲೈ 12ರಿಂದ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುವತಿಯರು ಬೆಂಕಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ.

Another Girl Sets Herself On Fire In Odishas Bargarh District Fights For Life
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2025 at 2:34 PM IST

2 Min Read

ಭುವನೇಶ್ವರ್​: ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಒಡಿಶಾದ ಬರ್ಗರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಸುರಿದು ಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏನಿದು ಘಟನೆ?: ಬರ್ಗರ್​ನ ಗೈಸಿಲಾತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಫಿರಿಂಗ್ಮಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅರೆ ಬೆಂದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ: ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 12 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯುವತಿಯರು ಬೆಂಕಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಜುಲೈ 12ರಂದು ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ: ಜುಲೈ 12ರಂದು ಬಾಲಸೋರ್​ನಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಈಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಜುಲೈ 14ರಂದು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ಏಮ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಳು.

ಜುಲೈ 19ರಂದು ನಡೆದ 2ನೇ ಪ್ರಕರಣ: ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜುಲೈ 19ರಂದು ಬಲಂಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಈ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ಕೂಡ ಆಗಸ್ಟ್​ 2ರಂದು ದೆಹಲಿ ಏಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರು ಎಳೆದಿದ್ದಳು.

ಆಗಸ್ಟ್​ 6ರ ರಂದು ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಪ್ರಕರಣ: ಮೂರನೇ ಘಟನೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 6ರಂದು ಕೆಂದ್ರಪರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪಟ್ಟಮುಂಡೈ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಶವ ಸುಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಪದೇ ಪದೇ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಒಡಿಶಾದ ಜನರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಒಡಿಶಾದ ಬಾಲಕಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಸಾವು; ಇಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಡಿಶಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಪ್ರಕರಣ; ಇನ್ನು ಪತ್ತೆಯಾಗದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಸುಳಿವು, ಬಾಲಕಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ

ಭುವನೇಶ್ವರ್​: ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಒಡಿಶಾದ ಬರ್ಗರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಸುರಿದು ಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏನಿದು ಘಟನೆ?: ಬರ್ಗರ್​ನ ಗೈಸಿಲಾತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಫಿರಿಂಗ್ಮಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅರೆ ಬೆಂದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ: ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 12 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯುವತಿಯರು ಬೆಂಕಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಜುಲೈ 12ರಂದು ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ: ಜುಲೈ 12ರಂದು ಬಾಲಸೋರ್​ನಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಈಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಜುಲೈ 14ರಂದು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ಏಮ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಳು.

ಜುಲೈ 19ರಂದು ನಡೆದ 2ನೇ ಪ್ರಕರಣ: ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜುಲೈ 19ರಂದು ಬಲಂಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಈ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ಕೂಡ ಆಗಸ್ಟ್​ 2ರಂದು ದೆಹಲಿ ಏಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರು ಎಳೆದಿದ್ದಳು.

ಆಗಸ್ಟ್​ 6ರ ರಂದು ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಪ್ರಕರಣ: ಮೂರನೇ ಘಟನೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 6ರಂದು ಕೆಂದ್ರಪರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪಟ್ಟಮುಂಡೈ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಶವ ಸುಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಪದೇ ಪದೇ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಒಡಿಶಾದ ಜನರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಒಡಿಶಾದ ಬಾಲಕಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಸಾವು; ಇಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಡಿಶಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಪ್ರಕರಣ; ಇನ್ನು ಪತ್ತೆಯಾಗದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಸುಳಿವು, ಬಾಲಕಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ

For All Latest Updates

TAGGED:

GIRL SETS HERSELF ON FIRE IN ODISHAGIRL ALLEGEDLY SET HERSELF ON FIREODISHA GIRL SELF IMMOLATIONBARGARH GIRL FIGHTS FOR LIFEANOTHER GIRL SETS HERSELF ON FIRE

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಿಯ 'ಕೈ'ಯಿಂದಲೇ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸಹೋದರ; ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಂಕಿ ರೋಗ': ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ: ಇವರಿಗಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಹಂಬಲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.