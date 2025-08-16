ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಬಂತೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಮೈಸ್ಟೋರ್, ವಾವ್ಜೆನಿ, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಾವು ತಾಯಾರಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1.64 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 2.50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು, ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ಕಡ್ಡಿಗಳು, ಸೆಣಬಿನ ಚೀಲಗಳು, ಕೊಂಡಪಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳು, ಎಟಿಕೊಪ್ಪಕ ಗೊಂಬೆಗಳು, ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ವೀಣೆಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಭರಣಗಳು, ನೆಲ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಹತ್ತು ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇವರು ತಯಾರಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಈಗ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿವೆ.
"ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ವಾವ್ಜೆನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಅಧಿಕ ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಒಎನ್ಡಿಸಿ (Open Network for Digital Commerce) ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಕಮಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮೆಪ್ಮಾ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಎನ್ಡಿಸಿ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ, ಮೈಸ್ಟೋರ್ ಎಂಬ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇತರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ (ಕೇವಲ 6-8%). ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಮೊದಲು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. MEPMA (ಪುರಸಭೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಮಿಷನ್) ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ONDCಗೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ದೆಹಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು MEPMA ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇ-ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪ್ಯಾಕೆಜಿಂಗ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಪಾವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ, ವಸ್ತು ತಲುಪಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾಗಶಃ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಮುಖಂಡರು.
ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. - ತೇಜ್ ಭರತ್, MEPMA ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 20 ಸಾವಿರದಿಂದ ರೂ. 40 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಆದಾಯವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ರಮಾದೇವಿ, ಮಚಲಿಪಟ್ನಂನ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯೆ.
