ETV Bharat / bharat

ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ಅಮಿತ್​ ಶಾ; ಕೋರ್​​ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ - AMIT SHAH ASSAM VISIT

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಸಿದ್ದತೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.

Amit Shah begins two-day Assam visit today, to attend BJP core committee meeting
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 28, 2025 at 3:53 PM IST

2 Min Read

ಗುವಾಹಟಿ, ಅಸ್ಸಾಂ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕೋರ್​ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಎರಡು ದಿನ ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡನೇ ದಿನದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಎನ್​ಡಿಎ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುವಾಹಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕೋರ್​ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಿದ್ದತೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ರಾಜ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಘಟಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್​ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ- ಟಿಬೆಟಿಯನ್​ ಬಾರ್ಡರ್​ ಪೊಲೀಸ್​ (ಐಟಿಬಿಪಿ), ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ (ಎಸ್​ಎಸ್​ಬಿ) ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್​ನ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಾದ ಬಳಿ ಎನ್​ಡಿಎ ಪಂಚಾಯತ್​ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿರುವ ಅವರು, ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 5000 ಆಸನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜ್ಯೋತಿ ಭಿಷ್ಣು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರಗತಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಗೌರಪ್ ಬೋರ್ಬೊರಾ ಅವರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾ ಆಗಮನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬುಧವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ದೆವಜಿತ್​ ಮಹಂತಾ, ಅಮಿತ್​ ಶಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕಾಲದ ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ಶಾಂತಿಯುತ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಅಸ್ಸಾಂ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಿಜವಾದ ಶಿಲ್ಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎಂದು ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಬೋಡೋ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಎಂದಿಗೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೋಡೋ ಭೂಮಿಯು ಗನ್​, ಸ್ಪೋಟಕ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಅಸ್ಸಾಂ ಸಿಎಂ ಹಿಮಾಂತ್​ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 2020ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಮರಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಕನಸು, ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿದ ಬಿದಿರಿನ ಕಲೆ: ಅಸ್ಸಾಮಿ ಕಲಾವಿದನ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇದು!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ, ಮಹಾದೇವ್ ಮೂಲಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸೂತ್ರಧಾರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ: ಅಮಿತ್​ ಶಾ

ಗುವಾಹಟಿ, ಅಸ್ಸಾಂ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕೋರ್​ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಎರಡು ದಿನ ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡನೇ ದಿನದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಎನ್​ಡಿಎ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುವಾಹಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕೋರ್​ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಿದ್ದತೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ರಾಜ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಘಟಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್​ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ- ಟಿಬೆಟಿಯನ್​ ಬಾರ್ಡರ್​ ಪೊಲೀಸ್​ (ಐಟಿಬಿಪಿ), ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ (ಎಸ್​ಎಸ್​ಬಿ) ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್​ನ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಾದ ಬಳಿ ಎನ್​ಡಿಎ ಪಂಚಾಯತ್​ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿರುವ ಅವರು, ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 5000 ಆಸನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜ್ಯೋತಿ ಭಿಷ್ಣು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರಗತಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಗೌರಪ್ ಬೋರ್ಬೊರಾ ಅವರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾ ಆಗಮನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬುಧವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ದೆವಜಿತ್​ ಮಹಂತಾ, ಅಮಿತ್​ ಶಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕಾಲದ ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ಶಾಂತಿಯುತ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಅಸ್ಸಾಂ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಿಜವಾದ ಶಿಲ್ಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎಂದು ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಬೋಡೋ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಎಂದಿಗೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೋಡೋ ಭೂಮಿಯು ಗನ್​, ಸ್ಪೋಟಕ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಅಸ್ಸಾಂ ಸಿಎಂ ಹಿಮಾಂತ್​ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 2020ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಮರಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಕನಸು, ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿದ ಬಿದಿರಿನ ಕಲೆ: ಅಸ್ಸಾಮಿ ಕಲಾವಿದನ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇದು!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ, ಮಹಾದೇವ್ ಮೂಲಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸೂತ್ರಧಾರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ: ಅಮಿತ್​ ಶಾ

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP CORE COMMITTEE MEETINGAMIT SHAH ASSAM VISITASSAM ASSEMBLY ELECTIONASSAM BJP CORE COMMITTEEAMIT SHAH ASSAM VISIT

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಈಟಿವಿ 30ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ: ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ

ಹನುಮಾನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ನಟನೆಯ 'ಮಿರಾಯ್​​' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್: ನಾಳೆ ಟ್ರೇಲರ್​

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಫರ್​: ಈ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ₹6 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ 'ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್'; ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.