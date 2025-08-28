ಗುವಾಹಟಿ, ಅಸ್ಸಾಂ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎರಡು ದಿನ ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ದಿನದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಎನ್ಡಿಎ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುವಾಹಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಿದ್ದತೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಘಟಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ- ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ (ಐಟಿಬಿಪಿ), ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ (ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ) ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ನ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿ ಎನ್ಡಿಎ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿರುವ ಅವರು, ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 5000 ಆಸನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜ್ಯೋತಿ ಭಿಷ್ಣು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರಗತಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಗೌರಪ್ ಬೋರ್ಬೊರಾ ಅವರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾ ಆಗಮನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬುಧವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ದೆವಜಿತ್ ಮಹಂತಾ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಲದ ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ಶಾಂತಿಯುತ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಅಸ್ಸಾಂ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಿಜವಾದ ಶಿಲ್ಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎಂದು ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಬೋಡೋ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಎಂದಿಗೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೋಡೋ ಭೂಮಿಯು ಗನ್, ಸ್ಪೋಟಕ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಅಸ್ಸಾಂ ಸಿಎಂ ಹಿಮಾಂತ್ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 2020ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
