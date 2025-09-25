H1B ಶುಲ್ಕ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ 'ವೀಸಾ ಬಾಲಾಜಿ ದೇಗುಲ'
ಅಮೆರಿಕ H1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಪರೀತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಸಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೊರವಲಯಲ್ಲಿರುವ ವೀಸಾ ಬಾಲಾಜಿ ದೇಗುಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : September 25, 2025 at 7:16 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): H1B ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಳವಳಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ವೀಸಾ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯ ದೇಗುಲವೊಂದು ನೆರೆಯ ತೆಲಂಗಾಣದ ರಾಜಧಾನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಾಲಯ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರೆ ವೀಸಾ ಸಿಗುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 'ವೀಸಾ ಬಾಲಾಜಿ' ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೊರವಲಯದ ಚಿಲ್ಕೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇಗುಲವಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ H1B ವೀಸಾಗಳ ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ 1,00,000 ಡಾಲರ್ ಗೆ ಏರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 'ವೀಸಾ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಾಲಯ' ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಪ್ರಿಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ವೀಸಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ತೆಲುಗು ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದೆ.
VIDEO | At the Chilkur Balaji Temple in Telangana's Ranga Reddy district, faith blends with hope. Devotees believe that with Lord Balaji's blessings, dreams take flight, hence its popular name – the Visa Balaji Temple.— Press Trust of India (@PTI_News) September 24, 2025
Thousands of hopeful youths visit, praying for one wish… pic.twitter.com/KDjIYUqi43
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮತ್ತು H1B ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯೂ ಆಗಿರುವ ವಿನಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವರ್ಷ ನನಗೆ ವೀಸಾ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಾನು ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬಾಲಾಜಿಯನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಲು ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ 11 ಅಥವಾ 108 ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇಗುಲದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಸಿ.ಎಸ್.ರಂಗರಾಜನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಆಗ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ನಾನು 90ರ ದಶಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದವು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 11 ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹಲವರಿಗೆ ವೀಸಾ ಸಿಕ್ಕ ಕಾರಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವೀಸಾ ಬಾಲಾಜಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರ ವೀಸಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ನನಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಂದು H1B ಸಿಕ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ನನ್ನ ಸಂದರ್ಶನವಿತ್ತು. ಅದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಶನ. ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೀಸಾ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ನನ್ನ H1B ನವೀಕರಣ. ನಾನು ಸೆ.10ರಂದು ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಈ ದೇಗುಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಯಿ ರೌಟಿಕ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವೀಸಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರ ಪೋಷಕರೂ ಸಹ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ, ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 6 ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೆವು ಎಂಬುದು ಭಕ್ತೆ ಸುಗುಣ ಎಂಬವರ ಮಾತು.
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಹೊಸ H1B ವೀಸಾಗಳಿಗೆ 1,00,000 ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಚಿಲ್ಕೂರು ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಾಲಯವು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರ ವೀಸಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 'ಹುಂಡಿ' ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಐಪಿಗಳಿಗೆಂದು ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಿಂದಲೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ: H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾತು