ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ; 71 ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು, 19 ಮಂದಿ ಸಾವು- ಭಾರಿ ಆತಂಕ

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 71 ಜನರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

September 18, 2025

ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ): ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ 71 ಜನರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 19 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವುಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನಿಜವಾದ ಮೂಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ.

'ಮೆದುಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ' ಅಮೀಬಾದ ಬಗ್ಗೆ : ನೇಗ್ಲೇರಿಯಾ ಫೌಲೆರಿ, ಅಕಾಂತಮೀಬಾ ಮತ್ತು ಬಾಲಮುಥಿಯಾ ವರ್ಮಿಫಾರ್ಮಿಸ್‌ನಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಸೋಂಕು ಮೆದುಳಿಗೆ ತಗುಲಿದಾಗ ಅಮೀಬಿಕ್ ಮೆನಿಂಗೊಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಮೀಬಾಗಳು ಈಜುಕೊಳಗಳು, ಕೊಳಗಳು ಮತ್ತು ಬಾವಿಗಳಂತಹ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ.

ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೈವಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಮೀಬಾಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೋರಿನೀಕರಣವು ಅಮೀಬಾಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅತಿಯಾದ ಭೀತಿಯ ಕುರಿತು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು 40% ರಷ್ಟಿದ್ದರೂ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ 70%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗವು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಶೋಧನೆ: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಅಮೀಬಾಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ (NIE) ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಪೀಡಿತ ಮತ್ತು ಬಾಧಿತವಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಮೀಬಾಗಳ ಅನುವಂಶಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಂಡೀಗಢದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯ AVM ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ ಸೋಂಕು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವೆ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು 'ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಡಕಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಸೋಂಕು ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ : ಅಮೀಬಾ ಸೋಂಕು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲವು ಅಮೀಬಾವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮೂಗಿನೊಳಗೆ ನೀರು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

