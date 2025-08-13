ETV Bharat / bharat

ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ ಆಸ್ತಿ ಅದಾನಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು!; ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ.. ಇವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? - INDIA MOST VALUABLE FAMILY BUSINESS

ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ 2025ರ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಪರಿವಾರ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

INDIA MOST VALUABLE FAMILY BUSINESS
ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2025 at 2:50 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್​ಗಳ ಪೈಕಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 28.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

2025ರ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್​ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಹುರುನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಪರಿವಾರದ ಆಸ್ತಿಯು 28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿರುವುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯವು ಅದಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 14.01 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕುಟುಂಬ ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು ಭಾರತದ GDPಯ 12ನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ 300 ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಪತ್ತು 140 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಅಂತಲೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದ GDPಯ 40 ಪ್ರತಿಶತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲಂ ಬಿರ್ಲಾ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿರ್ಲಾ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 6.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು 1.1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಜಿಂದಾಲ್ ಕುಟುಂಬವು 5.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟಾಪ್-3 ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 40.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್​ ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕುಟುಂಬವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಾಪ್-10 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಹುರುನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಪಟ್ಟಿಯು ಕುಟುಂಬದ ವಂಶಸ್ಥರು ಬಿಜಿನೆಸ್​ಗಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕುಟುಂಬ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಇದು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ನೇತೃತ್ವದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

10 ಮೋಸ್ಟ್​ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಜಿನೆಸ್​ ಪಟ್ಟಿ:

  1. ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ (ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್) - ರೂ. 28.23 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
  2. ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲಂ ಬಿರ್ಲಾ (ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್) - ರೂ. 6.47 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
  3. ಜಿಂದಾಲ್ ಕುಟುಂಬ (ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಟೀಲ್) - ರೂ. 5.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
  4. ಬಜಾಜ್ ಕುಟುಂಬ (ಬಜಾಜ್ ಗ್ರೂಪ್) - ರೂ. 5.64 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
  5. ಮಹೀಂದ್ರ ಕುಟುಂಬ (ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ) - ರೂ. 5.43 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
  6. ನಾಡಾರ್ ಕುಟುಂಬ (ಎಚ್‌ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್) - ರೂ. 4.68 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
  7. ಮುರುಗಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ (ಚೋಳಮಂಡಲಂ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು) - ರೂ. 2.92 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
  8. ಅಜಿಮ್​ ಪ್ರೇಮ್‌ಜಿ ಕುಟುಂಬ (ವಿಪ್ರೋ) - ರೂ. 2.78 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
  9. ಅನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಜಿಂಕ್) - ರೂ. 2.55 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
  10. ಧಾನಿ, ಚೋಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ವಕೀಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳು (ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್) - ರೂ. 2.20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ

