ಕಾಗಜ್ನಗರ (ತೆಲಂಗಾಣ) : ಕುಮುರಂಭೀಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಪಿಡುಗು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 150 ಜನರು ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 19,882 ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಧವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 2,542 ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ವಿಧವೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳು, ದೇಸಿದಾರ್ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮದ್ಯದ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಸನದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯ ಆದಾಯವೇ ಬರಿದಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಗೂಲಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿವೆ.
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೇ, ಹಲವಾರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಬಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಅಗ್ಗದ ದೇಸಿದಾರ್ ಮದ್ಯದ ಒಳಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.
ಚಿಂತಗುಡಾದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆ ನಿಕುರೆ ರೇಣುಕಾ ಅವರು ಕುಡಿತ ಬಿಡುವಂತೆ ಪದೇ ಪದೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದ ಅವರ ಪತಿ ಶ್ಯಾಮ್ ರಾವ್ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಿಧವೆಯಾಗಿರುವ ಅವರೀಗ ಬಡತನದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹತ್ತು ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಜನರು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ದಂಗೆ : ಕೌತಾಳ ಮಂಡಲದ ಗುರುದುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾದ ಮದ್ಯದಿಂದ 20 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಗಜ್ನಗರ ಮಂಡಲದ ಚಿಂತಗುಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟೇ ಭೀಕರವಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 15 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಕಾಗಜ್ನಗರ ಅಬಕಾರಿ ಸಿಐ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು, ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೈನೂರ್ ಮಂಡಲದ ಜಾಮಿನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ಯಪಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬೇಗನೆ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಜ್ಗಾಂವ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ನವೀದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೆದುಳು ಉತ್ಸುಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸಲು, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ವ್ಯಸನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮದ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಜೀವನ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಹಂತವನ್ನು ಅವರು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಸನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಲಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ತ್ಯಜಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ದೃಢನಿಶ್ಚಯವು, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
