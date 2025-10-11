ETV Bharat / bharat

ಆಕಾಶ ಏರ್​ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್​ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By PTI

October 11, 2025

ನವದೆಹಲಿ: ಪುಣೆಯಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಆಕಾಶ ಏರ್​ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್​ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ತಂಡ ವಿಮಾನದ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 10ರಂದು ಆಕಾಶ QP 1607 ವಿಮಾನವು ಪುಣೆಯಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಹಕ್ಕಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಈ ನಡುವೆಯು ವಿಮಾನವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದವೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದ್ದರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬೋಯಿಂಗ್ 737 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 8ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ವಿಮಾನವು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್​ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಹಕ್ಕಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ವಿಮಾನವು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೇವೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು.

ವಿಂಡ್​ಶೀಲ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು: ಮಧುರೈನಿಂದ 76 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನವೊಂದರ ವಿಮಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನಲ್ಲಿ (ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್‌) ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಪೈಲಟ್‌ಗೆ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಮಾನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ವಿಮಾನದ ವಿಂಡ್‌ಶೀಲ್ಡ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಮಾನದ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರೀತಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಕಾಶ ಏರ್​ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ; ಟೇಕ್​ ಆಫ್​ ಆಗದ ವಾರಣಾಸಿ- ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ಲೈಟ್​​

ಇನ್ನು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಆಕಾಶ​​ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನ ಕ್ಯೂಪಿ 1424ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ ಟೇಕ್​ ಆಫ್​ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾರಣಾಸಿಯ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್​ ಸಂಜೆ 7.20ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನ ಸಂಜೆ 7.55ಕ್ಕೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು. ಬೋರ್ಡಿಂಗ್​ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಪೈಲಟ್​ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.

