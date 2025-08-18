ETV Bharat / bharat

ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತ - AI FLIGHT ABORTS TAKEOFF

ಕೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಎಐ 504ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.

August 18, 2025

ಕೊಚ್ಚಿ (ಕೇರಳ): ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಎಐ 504 ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, "ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಎಐ 504 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಮಾನ ಟೇಕಾಫ್ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಟೇಕಾಫ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಗೇಟ್‌ಗೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಇಂಟರ್​ ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (CIAL) ಪ್ರಕಾರ, "ವಿಮಾನದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1:00 ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನವು ಟೇಕಾಫ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿಮಾನವು ರನ್‌ವೇ ಮೇಲೆ ಜಾರಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು: ಇದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಹಿಬಿ ಈಡನ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 'ವಿಮಾನವು ರನ್‌ವೇ ಮೇಲೆ ಜಾರಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು' ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದೆ ಜೆಬಿ ಮಥೇರ್ ಕೂಡ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪೈಲಟ್ ಮಾಡಿದ ಘೋಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, "ಈ ವಿಮಾನವು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಕ್ತಾರರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. "ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಫ್ಲೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ Flightradar24.com ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, AI 504 ವಿಮಾನವನ್ನು ಏರ್‌ಬಸ್ A321 ವಿಮಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು.

ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆತಂಕಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಇಟಲಿಯ ಮಿಲನ್​ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ AI138 ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 3 ರಂದು ಭುವನೇಶ್ವರದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಂಡಿತು. ಜುಲೈ 31 ರಂದು, ಲಂಡನ್‌ಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೋಯಿಂಗ್ 787-9 ವಿಮಾನವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಯಿತು.

