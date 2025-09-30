ETV Bharat / bharat

ಕೆಂಪುಕೋಟೆ; ರಾಮಲೀಲಾ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ: ರಾಮಸೇತು ನಿರ್ಮಾಣದ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ

ರಾಮಾಯಣ ಆಧರಿತ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಐ ಬಳಸಿ ರಾಮಸೇತು ನಿರ್ಮಾಣ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.

RAM SETU CREATED USING AI TECH
ರಾಮಲೀಲಾ ನಾಟಕದ ದೃಶ್ಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2025 at 3:20 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಲವ ಕುಶ ರಾಮಲೀಲಾ ಉತ್ಸವದ ಎಂಟನೇ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ, ರಾಮ ಭಕ್ತರ ಉತ್ಸಾಹ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಮಸೇತು ನಿರ್ಮಾಣ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಬಳಸಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ನೋಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥಾಹಂದರದ ನಾಟಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಭಾಷ್ ಗೋಯಲ್, ಪವನ್ ಗುಪ್ತಾ, ಸತ್ಯಭೂಷಣ್ ಜೈನ್, ಅಖಿಲ್ ಸಿಂಘಾಲ್, ಅಂಕುರ್ ಗೋಯಲ್, ಸಂದೀಪ್ ಭೂತಾನಿ, ಗೌರವ್ ಸೂರಿ, ದೇವೇಂದ್ರ ಚೌಧರಿ, ಮಾನ್ಸಿ ಅರೋರಾ, ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಂಘಾಲ್, ವಿರು ಸಿಂಧಿ, ಸಂಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪ್ರತಿಮೆ, ಪೇಟ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ರಾಮಸೇತು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎಐ: ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್​ ವಾನರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು, ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿ ರಾವಣನ ಆಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವುದು, ವಿಭೀಷಣ ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವುದು, ಸಮುದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇಗುಲ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು, ಹನುಮಂತ ಸಂಜೀವಿನಿ ತರುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಮಸೇತು ನಿರ್ಮಾಣ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು, ಸಭಿಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು.

ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ನಟ ಆರ್ಯ ಬಬ್ಬರ್: ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಆರ್ಯ ಬಬ್ಬರ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜನರು ನಿಬ್ಬೆರಗಾದರು. ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ರಾಮ ಭಕ್ತರಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಭೀಷಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ನಟ ಮೋಹಿತ್ ತ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜನ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.

ಹನುಮಾನ್ - ರಾವಣ ಸಂವಾದ, ಲಂಕಾ ದಹನ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೀಲಾ ಸಮಿತಿಯು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಭವ್ಯ ರಾಮಲೀಲಾ ನಾಟಕದ ಎಂಟನೇ ದಿನದಂದು, ಹನುಮಂತ ಸಾಗರ ಹಾರಿ ಲಂಕಾ ಸೇರಿದ್ದು, ರಾವಣ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ, ಸೀತಾ ಮಾತೆಯ ಹುಡುಕಾಟ, ಬಳಿಕ ಲಂಕಾ ದಹನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ರೋಮಾಂಚಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಜನರು ಭಾವುಕರಾದರು. ದೆಹಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಹನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಈ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೀಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಧೀರಜ್‌ಧರ್ ಗುಪ್ತಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಶರಣ್ ಮತ್ತು ವಕ್ತಾರ ರವಿ ಜೈನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹನುಮಂತ ಜಾನಕಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಲಂಕೆಗೆ ತಲುಪುವುದು, ಅಶೋಕ ವನದಲ್ಲಿ ಜಾನಕಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು, ಅಶೋಕ ವಾಟಿಕವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದು, ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು, ಮೇಘನಾಥ ಹನುಮನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಾವಣನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವುದು, ರಾವಣನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ, ರಾವಣ ಹನುಮನ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದು, ಹನುಮಂತನಿಂದ ಲಂಕಾ ನಾಶ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.

