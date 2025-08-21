ETV Bharat / bharat

ಎಐ ಆಧರಿತ ಪೊಂಜಿ ಹಗರಣ: 3 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ₹850 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ, ಮೂವರ ಬಂಧನ - AI BASED PONZI SCAM

ಎಐ ಆಧರಿತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪೊಂಜಿ ಹಗರಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ. 3 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ₹850 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿದ ಮೂವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಗದ್ದಮ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಗದ್ದಮ್ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ಪಾಲ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 21, 2025 at 1:58 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸು ಹಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ವಂಚಕ ಜಾಲವನ್ನು ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 3,164 ಜನರಿಗೆ ₹850.59 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಗದ್ದಮ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಗದ್ದಮ್ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ಪಾಲ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲ್ಲವರಪ್ಪಡು ನಿವಾಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮಣಿಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ವಂಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿಸಿಪಿ ಮುತ್ಯಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧಾಪುರದಿಂದ ಹಲವಾರು ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅನುಮಾನ ಬಾರದಂತೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೈನ್​ ಲಿಂಕ್​ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ: ಆರೋಪಿಗಳು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ, ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಸಿಕ ಶೇಕಡಾ 7, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.84 ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್​ ಮಾಡಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಚೈನ್​ ಲಿಂಕ್​ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಹೊಸಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನಕಲಿ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು 21 ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಹಣವನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಚಿನ್ನ, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಜನರನ್ನು ಬೆದರಿಸಲಾಯಿತು. ವಂಚನೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ: ಪುಪ್ಪಲಗುಡದ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ₹23 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಒಬ್ಬನೇ ಎವಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2,388 ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ₹441.52 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಐಐಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾವ್ 776 ಜನರಿಂದ ₹409.07 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಎರಡು ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳು, 11 ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು, ಮೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಮಣಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ಹೋಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇನಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

