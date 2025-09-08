ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರವಾಹ: ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೆರವು ಕೋರಿದ AAP ಸರ್ಕಾರ
ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ನಲುಗಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ರೀತಿ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ 60,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೋರಿ ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಚಂಡೀಗಢ: ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವ ಅಮನ್ ಅರೋರಾ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆರೋರಾ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್, ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು 60,000 ಕೋಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಪಂಜಾಬ್ ಜನರ ಹಕ್ಕಾಗಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಎಂ ಭಗವತ್ ಮಾನ್, ದಶಕಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರವಾದ ಪ್ರವಾಹ ವಿಕೋಪವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
1988ರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಈ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ 4.50 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಮನೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಟ್ಲೆಜ್, ಬಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ರಾವಿ ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಋತುಮಾನದ ನದಿಗಳು ಕೂಡ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಈ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಈ ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದ ವಿವಿಧ ಅವಘಡದಿಂದ 37ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ 1,655 ಗ್ರಾಮಗಳು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಪಂಜಾಬ್ ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
