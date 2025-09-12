ETV Bharat / bharat

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳವರೆಗೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ವಿವರಗಳಿಂದ ಹವಾಮಾನ ಮಾಹಿತಿವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಈಗ ರೈತರ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.

ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಮೇದಕ್ ಮತ್ತು ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (AEO) ರೈತರು ಈ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಇಒಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 100 ರೈತರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆ ಹಂತಕ್ಕೂ ಸಕಾಲಿಕ ಸಲಹೆ : ಋತುವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಚಾನೆಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರೈತರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತರು ಏನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? :

  • ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ವಿವರಗಳು
  • ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೋಚಿತ ಸಲಹೆಗಳು
  • ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
  • ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಹಿತಿ

ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ಯದ 1,600 ರೈತ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರೈತರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೇರ ಸಂವಹನವು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ರೈತರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗ ತಜ್ಞರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ನಿಖರ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.

