ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿ; ರೈತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾನೆಲ್
ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾನೆಲ್ವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
Published : September 12, 2025 at 1:57 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳವರೆಗೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ವಿವರಗಳಿಂದ ಹವಾಮಾನ ಮಾಹಿತಿವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಈಗ ರೈತರ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಮೇದಕ್ ಮತ್ತು ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (AEO) ರೈತರು ಈ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಇಒಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 100 ರೈತರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆ ಹಂತಕ್ಕೂ ಸಕಾಲಿಕ ಸಲಹೆ : ಋತುವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾನೆಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರೈತರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರು ಏನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? :
- ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ವಿವರಗಳು
- ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೋಚಿತ ಸಲಹೆಗಳು
- ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಹಿತಿ
ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ಯದ 1,600 ರೈತ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರೈತರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೇರ ಸಂವಹನವು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ರೈತರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗ ತಜ್ಞರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ನಿಖರ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.
