RARI Invention: ಬಾರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜೆ ಹೊಸ ತಳಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ: ಹೆಕ್ಟೇರ್​​​ಗೆ 92 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ ಇಳುವರಿ! - ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಗುರಿ!

ಒರಟಾದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಎಂದರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದವುಗಳು. ಇವು ಬಾರ್ಲಿಯು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಾರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜೆ ಹೊಸ ತಳಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 23, 2025 at 10:43 AM IST

ಜೈಪುರ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ - RARI ದುರ್ಗಾಪುರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒರಟು ಧಾನ್ಯಗಳ( ಸಿರಿಧಾನ್ಯ) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ಲಿ (ಜವೆ) ಮತ್ತು ಸಜ್ಜೆ (ಪರ್ಲ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್)ನ ಹೊಸ ತಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.

ಇದರಿಂದ ಆಮದು ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಬಾರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜೆಯ ಹೊಸ ತಳಿಗಳು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಬಾರ್ಲಿ ಕುರಿತಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನರಿಗೂ ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಬಾರ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (ಶರ್ಕರಾಂಶ) ಶೇ 60 ರಿಂದ ಶೇ 62ರಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಸಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 45 ರಿಂದ 48ರಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಾರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ 25 ರಿಂದ 28ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಗ್ಲೂಟೆನ್ ಇದ್ದರೆ, ಬಾರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಬಳಲುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ದುರ್ಗಾಪುರ ಜೈಪುರ (RARI) ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾರ್ಲಿಯ ಹೊಸ ತಳಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹೊಸ ಬಾರ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಜಾಬ್ನರ್ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಬಲರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (RARI) ಬಾರ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ಲಿಯನ್ನು ದ್ವಿ - ಉದ್ದೇಶ, ಮಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಬಾರ್ಲಿಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಾರ್ಲಿಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಶ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಗೋಧಿಯಂತೆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಜಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ಬಾರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜೆ ಹೊಸ ತಳಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ (ETV Bharat)

ಬಾರ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ರೈತರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ?: ಬಾರ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ರೈತರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಬಲರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ರೈತರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇವಾಗಿ, ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದವಡೆಗಳನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗೋಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಾರ್ಲಿ ಒಣಹುಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಬಾರ್ಲಿಯಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ಬಾರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜೆ ಹೊಸ ತಳಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ (ETV Bharat)

ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ: ಬಿಯರ್‌ನಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಬಾರ್ಲಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಮದುಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ದುರ್ಗಾಪುರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಮಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧವು ಮಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಬೌರ್ನ್‌ವಿಟಾ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್‌ನಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಾರ್ಲಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಬಲರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಹೊಸ ವಿಧವು ಯುವಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾ, ಬೆಲಾರಸ್, ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಾರ್ಲಿಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೊಸ ಬಾರ್ಲಿ ವಿಧದ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? : ಹೊಸ ಬಾರ್ಲಿ ವಿಧದ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಾಬ್ನರ್ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಬಲರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಹೊಸ ವಿಧವು ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 91.67 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಧಾನ್ಯದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಸ್ಯದ ಎತ್ತರ 90 ರಿಂದ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಿದ್ದು, ತೆನೆಯ ಉದ್ದ 9 ರಿಂದ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧವು ಕೇವಲ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು 125 ರಿಂದ 135 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ತೆನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ವಿಧದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಬಲರಾಜ್​ ಸಿಂಗ್​.

ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 3.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆವರಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ - ಚಾಲಿತ ಗಮನವು ಗೋಧಿ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಬದಲಾಯಿತು, ಸಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟನ್ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 100 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಬಾರ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 3.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಬಲರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಲ್ಲೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೂ ಸಂಶೋಧನೆ: ಡಾ. ಬಲರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಒರಟು ಧಾನ್ಯಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ದುರ್ಗಾಪುರ RARIಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜೆ (ಪರ್ಲ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್) ಮೇಲೂ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಯೋ ಫಾರ್ಟಿಫೈಡ್ ತಳಿಗಳಾದ RHB 233 ಮತ್ತು RHB 234ರಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ RHB 273 ಎಂಬ ಹೊಸ ಬಯೋ ಫಾರ್ಟಿಫೈಡ್ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ತಳಿಯ ಇಳುವರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಕಡಲೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ: ಡಾ. ಸಿಂಗ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕುಪೋಷಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದುರ್ಗಾಪುರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕಡಲೆಕಾಯಿಯ RG575-1 ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಡಲೆಕಾಯಿಯ 25%ರಿಂದ 30%ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ (ಬಟರ್) ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಾಗಿ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುರ್ಗಾಪುರ RARIಯ ಈ ಹೊಸ ತಳಿಯನ್ನು ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ತಯಾರಿಕೆಗೂ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಾ. ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

