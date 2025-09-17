ETV Bharat / bharat

ಇದು 140 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಬರಾತ್​: ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶ್ರೀರಾಮ ಬರಾತ್​ ಎಂದರೇನು?; ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯಿರಿ!

ರಾಮ ಬರಾತ್ ಎಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮದುವೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇದು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತಾ ಮಾತೆಯ ವಿವಾಹದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದು 140ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಬರಾತ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 17, 2025 at 4:39 PM IST

ಆಗ್ರಾ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಮ ಬರಾತ್ 140 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. 1885 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಮ ಬಾರಾತ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು. ರಾಮ ಬರಾತ್‌ನ ವೈಭವ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ. 46 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಬೆಳ್ಳಿ ರಥವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಮ ಬರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.

61 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಮ ಬರಾತ್ ಅನ್ನು ಜನಕಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತಾ ಅವರ ವಿವಾಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ವೈಭವ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವೈಭವಪೇತವಾಗಿ ಜರುಗಲಿದೆ.

ಇದು 140ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಬರಾತ್​ (ETV Bharat)

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ರಾಮ ಬರಾತ್​? : ರಾಮ ಬರಾತ್ ಎಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮದುವೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇದು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತಾ ಮಾತೆಯ ವಿವಾಹದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇದು 140ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಬರಾತ್​ (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ನಡೆಯುವ ರಾಮ ಬರಾತ್: ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಮಲೀಲಾವನ್ನು ಆಗ್ರಾ ಕೋಟೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಮ ಬರಾತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಶ್ರೀಮಂಕಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹಳೆಯ ನಗರದ ಮೂಲಕ ನಡೆದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಕಲಾನಗರದ ಶಿವಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಿಥಿಲಾ ಮಹಲ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಇದು 140ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಬರಾತ್​ (ETV Bharat)

ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಮೆರವಣಿಗೆ: ರಾಮಲೀಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್, ಶ್ರೀರಾಮ್​ ಬರಾತ್​ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಲೀಲಾವನ್ನು ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ 140 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 1885 ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಾವತ್‌ಪಾರಾದ ಶ್ರೀಮಂಕಮೇಶ್ವರ ಬಳಿಯ ಬರದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಲೀಲಾವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಲಾಲಾ ಚನ್ನೋಮಲ್ ಅವರ ಬರದಾರಿ, ಶ್ರೀಮಂಕಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ರಾಮ ಬರಾತ್ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.

ಇದು 140ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಬರಾತ್​ (ETV Bharat)

ರಾಮ್ ಬರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಐರಾವತ ಆನೆ ನಿಷೇಧ: 2011 ರಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ರಾಮ್ ಬರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಷೇಧದ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ರಥಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಶ್ರೀರಾಮನು ಐರಾವತ ಆನೆಯ ಆಕಾರದ ರಥದ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು 140ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಬರಾತ್​ (ETV Bharat)

ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಥ: ಭರತ್ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನರು ಕಮಲದ ಆಕಾರದ ರಥದ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ರಥವು ಶೇಷನಾಗನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದರರು ರಾಮ ಬರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ರಥವು ರಾಮ ಬಾರಾತ್‌ನ ವೈಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೂರಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ.

ಇದು 140ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಬರಾತ್​ (ETV Bharat)

ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮ: ಮೊದ ಮೊದಲು ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಬರಾತ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇತರ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಜನರು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಭರತ್‌ಪುರದ ರಾಜನು ರಾಮ ಬರಾತ್ ಮಾಡಲು ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮತ್ತು ಅವನ ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದರರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಧೋಲ್ಪುರದ ರಾಜನು 1947 ರಿಂದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ರಾಜ್‌ಕಿಶೋರ್ ರಾಜೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ 3 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ರಾಮ ಬರಾತ್ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1971 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ. ಆ ಬಳಿಕ COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಹೇರಿದ ಕಾರಣ, 2020 ಮತ್ತು 2021 ರಲ್ಲಿ ರಾಮಲೀಲಾ ಅಥವಾ ರಾಮ ಬರಾತ್ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಇದು 140ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಬರಾತ್​ (ETV Bharat)

ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ : ಆಗ್ರಾದ ರಾಮ ಬರಾತ್ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 12 ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ರಾಮ್ ಬರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಸುಧೀರ್, ಮಿಲನ್, ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀ ಜಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಚಾವ್ಲಾ, ಮೋಹನ್, ಆನಂದ, ಮಹಾರಾಜ, ಫೌಲಾದ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಮ್ ಬರಾತ್‌ಗಾಗಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ರಾಮ್ ಬರಾತ್‌ಗಾಗಿ ರಾಗಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗ್ರಾದ ರಾಮ್ ಬರಾತ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?; ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ರಾಮ್‌ಲೀಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೀವ್ ಅಗರ್‌ವಾಲ್. ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಹಚರರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. 1940 ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ ರಾಜೀವ್​ ಅವರು.

ಇದು 140ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಬರಾತ್​ (ETV Bharat)

ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ದೇಣಿಗೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಡೀ ರಾಮಲೀಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಹಬ್ಬ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜೀವ್​ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

