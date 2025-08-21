ETV Bharat / bharat

11ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಪೋರ; ’ವಿಶ್ವತೇಜ’ನ ಲೇಖನಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ! - BUDDING CHILDRENS WRITER

ಕಥೆ ಕೇಳುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಬಾಲಕನ ಕಾರ್ಯ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವತೇಜ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 21, 2025 at 1:25 PM IST

ಸಿದ್ದಿಪೇಟ್​ (ತೆಲಂಗಾಣ): 11ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯ ಕೆಲಸ, ಆಟ ಮತ್ತಿತ್ತರ ಹವ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪೋರ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಲೇಖಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿನ್ನಕೊಡುರ್​ ಮಂಡಲ್​ನ ಅನಂತಸಾಗರ್​ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ವಿಶ್ವತೇಜ ಇದೀಗ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷದ್​​ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್​ನಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಕ ಈಗಾಗಲೇ 22 ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಅತಿಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ: ವಿಶ್ವತೇಜ ಅವರ ಪೋಷಕರಾದ ಸಂಧ್ಯಾ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್​ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೀಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಮಗನ ಈ ಅಕ್ಷರ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಆತ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಶಾಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗಿದ್ದ ಒಲವು ಕ್ರಮೇಣ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿತು. ಐದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ ಗಂಟಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು, ಇದು ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೀವನದ ಶಿಸ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತದ್ದಾಗಿದೆ.

ಈತನ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದ ದುರ್ಗಯ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವತೇಜ. ಪರಿಣಾಮ ವರ್ಷದೊಳಗೆ 22 ನೀತಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈತನ ಕಥೆ ಬರೆಯುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ವಿಶ್ವತೇಜಂ (ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ) ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರುವ ಕಥೆಗಳು ನೀತಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ: ಈತ ಬರೆದ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್​ ದಂದೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಯುವಕ ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಥೆ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಿವರಿಸುವ ಕಥೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆತ ನೈಜ ಜೀವನದ ಕಲಿತ ಪಾಠದ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ವಿಶ್ವತೇಜ ಬರೆದ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳು ಅವರ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೆದ ಅನಂತಸಾಗರ ಅಕ್ಷರ ಕೆರಟಾಲು ಎಂಬ ಸಹಯೋಗದ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಚಲಿತ ಸುದ್ದಿಗಳು ಆತನ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಈಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್​ ನೋಡುವುದಾಗಿ ಬಾಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವತೇಜ ತಮ್ಮ ಚಿಂತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಕರಂದಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆತ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕನಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಬಹುದಾಗಿದೆ.

