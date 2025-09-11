ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆ: ಇದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್
ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನೇ ಕಾಣದ ಮಹಿಳೆಯ ಮನೆಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಯ ಬಳಿಕ ಬೆಳಕು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.
Published : September 11, 2025 at 8:21 PM IST
ಗುಜರಾತ್/ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಇದು ಮನೆಯೊಂದು ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಥೆ - ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಈಗ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಊಟ: 1 ಮನೆ - ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಕಥೆ ಇದು!
ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತವು ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಯ ಬಳಿಕ ವೃದ್ಧೆಯ ಮನೆಗೆ ಇದೀಗ ಬೆಳಕು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭಜಿತವಾಗಿರುವ ಸೋಂಗಢ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗೈಸಾವರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದಾಗ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ದೂಡುತ್ತಿದ್ದ 70 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಮಗಾನಿಬೆನ್ ಗಮಿತ್ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರದಿ ಬಳಿಕ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಲಭಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಬೆಳಕು ಕಂಡು ಮಹಿಳೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗಾನಿಬೆನ್ ಕತ್ತಲೆಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇ 30 ರಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ವರದಿ ಬಳಿಕ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕತ್ತಲು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದೀಗ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಲ್ಬ್ ಬೆಳಕು ಕಂಡ ಮಗನಿಬೆನ್ ಗಮಿತ್ ನಗುಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ದಯನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗಾನಿಬೆನ್ : ಗಸಾವರ್ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗಾನಿಬೆನ್ ಅವರ ಮನೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪ ಹಾಗೂ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯು ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಗಾನಿಬೆನ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಪತಿಯ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಜೀವನ ದೂಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಗಾನಿಬೆನ್ ದಯನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ: ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಪಾದ್ರಿ ಯೂಸುಫ್ ಗಮಿತ್ ಅವರು ಮಗಾನಿಬೆನ್ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರು.
''ವರದಿ ಬಳಿಕ ಆರಂಭಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಗುಜರಾತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಗಾನಿಬೆನ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಹಾಡಿದರು. 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಬೆಳಗಿದಾಗ, ಮಗಾನಿಬೆನ್ ಅವರ ಮುಖವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬೆಳಗಿತು'' ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಪಾದ್ರಿ ಯೂಸುಫ್ ಗಮಿತ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮೇ 30 ರಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೇ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಯು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯ ಮನೆಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. - ಯೂಸುಫ್ ಗಮಿತ್, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ.
