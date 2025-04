ETV Bharat / bharat

ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 33 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ IT ನೋಟಿಸ್​! - SWEEPER GETS IT NOTICE

ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್​ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ಕೂಲಿಕಾರ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : Apr 1, 2025, 1:40 PM IST