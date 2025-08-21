ETV Bharat / bharat

35 ವರ್ಷಗಳ ಟಾಡಾ ಕೇಸ್​: 38 ಮಾಜಿ ಉಲ್ಫಾ ನಾಯಕರ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್​ - ULFA LEADERS IN TADA CASE

35 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಟಾಡಾ ಪ್ರಕರಣದ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣದ 38 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದೋಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.

After 35 Years, Court Acquits 38 Former ULFA Leaders in TADA Case
ಮಾಜಿ ಉಲ್ಫಾ ನಾಯಕರ ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಿದ ಕೋರ್ಟ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 21, 2025 at 12:29 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 1:08 PM IST

2 Min Read

ಗುವಾಹಟಿ, ಅಸ್ಸಾಂ: ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಗುವಾಹಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಟಾಡಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿಷೇಧಿತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೋಮ್ (ಉಲ್ಫಾ)ನ 38 ಮಾಜಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ದೋಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅರಬಿಂದ ರಾಜ್‌ಖೋವಾ, ಅನುಪ್ ಚೇಟಿಯಾ, ಶಶಿಧರ್ ಚೌಧರಿ, ಕಲ್ಪಾಜಿಲ್ ನೌಗೊಯ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಗೊಗೊಯ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಗೊಗೊಯ್, ಕಲ್ಪಾಜಿಲ್ ನೌಗೊಯ್, ಕಲ್ಪಾಜ್ ನೌಗೊಯ್, ಕಲ್ಪಾಜಿಲ್ ನೌಗೊಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

1991ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ: 1991ರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 2001 ರಲ್ಲಿ ಟಾಡಾ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಬುಧವಾರ ಈ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬಂದಿದೆ.

ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು: ಪ್ರಕರಣದ 45 ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಫಾ (ಸ್ವತಂತ್ರ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪರೇಶ್ ಬರುವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಉಳಿದ 38 ಜನರನ್ನು ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅನೂಪ್​ ಚೆಟಿಯಾ: ಈ ತೀರ್ಪು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಾಜಿ ಉಲ್ಫಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನೂಪ್​ ಚೆಟಿಯಾ, ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾವು ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ತೀರ್ಪು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ದರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಡಾ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ 11-12 ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಮಾಜಿ ಉಲ್ಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರಬಿಂದ ರಾಜ್​ಕೋವ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್​ ಈ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಈ ಖುಲಾಸೆಯನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂನ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಲ್ಫಾ ದಂಗೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಸ್ಸೋಂನ 19 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಚು​; ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿತು ದುರಂತ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಲ್ಫಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪರೇಶ್ ಬರುವಾ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕರೆದ ಅಸ್ಸೋಂ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಪಾಲ

ಗುವಾಹಟಿ, ಅಸ್ಸಾಂ: ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಗುವಾಹಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಟಾಡಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿಷೇಧಿತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೋಮ್ (ಉಲ್ಫಾ)ನ 38 ಮಾಜಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ದೋಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅರಬಿಂದ ರಾಜ್‌ಖೋವಾ, ಅನುಪ್ ಚೇಟಿಯಾ, ಶಶಿಧರ್ ಚೌಧರಿ, ಕಲ್ಪಾಜಿಲ್ ನೌಗೊಯ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಗೊಗೊಯ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಗೊಗೊಯ್, ಕಲ್ಪಾಜಿಲ್ ನೌಗೊಯ್, ಕಲ್ಪಾಜ್ ನೌಗೊಯ್, ಕಲ್ಪಾಜಿಲ್ ನೌಗೊಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

1991ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ: 1991ರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 2001 ರಲ್ಲಿ ಟಾಡಾ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಬುಧವಾರ ಈ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬಂದಿದೆ.

ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು: ಪ್ರಕರಣದ 45 ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಫಾ (ಸ್ವತಂತ್ರ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪರೇಶ್ ಬರುವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಉಳಿದ 38 ಜನರನ್ನು ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅನೂಪ್​ ಚೆಟಿಯಾ: ಈ ತೀರ್ಪು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಾಜಿ ಉಲ್ಫಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನೂಪ್​ ಚೆಟಿಯಾ, ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾವು ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ತೀರ್ಪು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ದರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಡಾ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ 11-12 ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಮಾಜಿ ಉಲ್ಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರಬಿಂದ ರಾಜ್​ಕೋವ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್​ ಈ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಈ ಖುಲಾಸೆಯನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂನ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಲ್ಫಾ ದಂಗೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಸ್ಸೋಂನ 19 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಚು​; ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿತು ದುರಂತ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಲ್ಫಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪರೇಶ್ ಬರುವಾ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕರೆದ ಅಸ್ಸೋಂ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಪಾಲ

Last Updated : August 21, 2025 at 1:08 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ULFACOURT ACQUITS 38 EX ULFA LEADERS38 FORMER ULFA LEADERSASSAM FORMER ULFA LEADERSULFA LEADERS IN TADA CASE

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ - ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೈಸ್ಪೀಡ್​​ ರೈಲು ಯೋಜನೆ: ಗಂಟೆಗೆ 350 ಕಿಮೀ ವೇಗ, ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ

ಅಗ್ಗದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಗಡ್ಕರಿ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಪ್ಲಾನ್​!!; ತೈಲ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ಕೊಡತ್ತಾ ಭಾರತ?

ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲಿ: ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಪತ್ತು ಎಂದು ಕರೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಯಭಾರಿ

‘ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವಕುಲವನ್ನೇ ದಂಡಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ'?: ಬೀದಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ್‌ ಸರ್ಜಾ ದನಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.