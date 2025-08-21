ಗುವಾಹಟಿ, ಅಸ್ಸಾಂ: ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಗುವಾಹಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಟಾಡಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿಷೇಧಿತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೋಮ್ (ಉಲ್ಫಾ)ನ 38 ಮಾಜಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ದೋಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅರಬಿಂದ ರಾಜ್ಖೋವಾ, ಅನುಪ್ ಚೇಟಿಯಾ, ಶಶಿಧರ್ ಚೌಧರಿ, ಕಲ್ಪಾಜಿಲ್ ನೌಗೊಯ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಗೊಗೊಯ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಗೊಗೊಯ್, ಕಲ್ಪಾಜಿಲ್ ನೌಗೊಯ್, ಕಲ್ಪಾಜ್ ನೌಗೊಯ್, ಕಲ್ಪಾಜಿಲ್ ನೌಗೊಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
1991ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ: 1991ರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 2001 ರಲ್ಲಿ ಟಾಡಾ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಬುಧವಾರ ಈ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬಂದಿದೆ.
ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು: ಪ್ರಕರಣದ 45 ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಫಾ (ಸ್ವತಂತ್ರ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪರೇಶ್ ಬರುವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಉಳಿದ 38 ಜನರನ್ನು ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅನೂಪ್ ಚೆಟಿಯಾ: ಈ ತೀರ್ಪು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಾಜಿ ಉಲ್ಫಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನೂಪ್ ಚೆಟಿಯಾ, ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾವು ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ತೀರ್ಪು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ದರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಡಾ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ 11-12 ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಮಾಜಿ ಉಲ್ಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರಬಿಂದ ರಾಜ್ಕೋವ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್ ಈ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಈ ಖುಲಾಸೆಯನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂನ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಲ್ಫಾ ದಂಗೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
