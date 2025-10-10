ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನೆಲವನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ: ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುತ್ತಕಿ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತವನ್ನು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ನೋಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುತ್ತಕಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : October 10, 2025 at 5:26 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಫ್ಘಾನ್ ನೆಲವನ್ನು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಬೆದರಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುತ್ತಕಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಬೂಲ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
#WATCH | Delhi | On being asked if Pakistan would use Afghan land to promote terrorism, Afghanistan FM Mawlawi Amir Khan Muttaqi says, " that can never happen. there is an afghan rule on afghan land. the government there is strong..." pic.twitter.com/UebkobP99l— ANI (@ANI) October 10, 2025
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಜನರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕಾಬೂಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಭಾರತ: ಭಾರತವನ್ನು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಅವರು, ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಹೆರಾತ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪ ಸೇರಿದಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದ ತುರ್ತು ಮಾನವೀಯ ನೆರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಮಾನವೀಯ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಭಾರತ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತವನ್ನು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ನೋಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವ ಇತರ ವಿಷಯಗಳೂ ಇವೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದರ ನಡುವೆ ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಭಾರತ ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಕ್ರಮ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ನೇಹಬಂಧವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಜೈಶಂಕರ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದರು.
