ETV Bharat / bharat

ವಿಮಾನದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ಗೇರ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಅಘ್ವಾನಿಸ್ತಾನದ 13ರ ಬಾಲಕ

ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಬಾಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ವಿಮಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

afghan-boy-lands-in-delhi-by-hiding-in-planes-landing-gear
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 23, 2025 at 10:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ವಿಮಾನದ ಮೇಲಿದ್ದ ಕುತೂಹಲದಿಂದ 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ವಿಮಾನದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ಗೇರ್​ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಈ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ವಿಮಾನ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವಾಗ ತೆರೆಯುವ ಚಕ್ರದ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಎಎಂ ಏರ್​ಲೈನ್​ ವಿಮಾನ ಆರ್​ಕ್ಯೂ- 4401 ಅಫ್ಘಾನ್​ನ ಕಾಬೂಲ್​ನಿಂದ ಹೊರಟು ಭಾನುವಾರ 11ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಳಿದ ಬಳಿಕ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಅದರ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ಗೇರ್​ ಕಂಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ನಿಂದ ಇಳಿದಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಇಳಿದಾಗ ಬಾಲಕ ವಿಮಾನದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಬಾಲಕನ ಚಲನವನಲನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಾಲಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ 3ಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಬಾಲಕ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ ವಿಭಾಗದೊಳಗೆ ಹೇಗೋ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಬಾಲಕ ಕುಂದುಜ್ ನಗರದ ಮೂಲದವನಾಗಿದ್ದು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಜೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೇಗೋ ಕಾಬೂಲ್​ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನುಸುಳಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ವಿಮಾನದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ಗೇರ್​ ಕಂಪಾರ್ಟ್​​ಮೆಂಟ್​ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಕುತೂಹಲವಿತ್ತು ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಲಕನನ್ನು ಅದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಬೂಲ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಎಎಂ ಏರ್‌ಲೈನ್‌ನ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ಹುಡುಗ ತಂದಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ವಿಮಾನದ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಮಾನ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ನಂತರ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕಾಬೂಲ್​ಗೆ ತೆರಳಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಶಂಕೆ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ: ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾಂಡ್

For All Latest Updates

TAGGED:

PLANES LANDING GEARAFGHAN BOY IN PLANE LANDING GEARBOY HIDING IN PLANES LANDING GEARBOY LANDS DELHI BY HIDING IN PLANEAFGHAN BOY LANDS IN DELHI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹದ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಂದ್; ಮುಂದಿನ 4 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ

ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?

18 ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿವೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ?

ಇಂದು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿ ಒಂದೇ: ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಬ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ ಗೊತ್ತೇ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.