'ಸಿಜೆಐ ಮೇಲೆ ವಸ್ತು ಎಸೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದವಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮೆಯೂ ಕೇಳಲ್ಲ': ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್​ ಕಿಶೋರ್​

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್​.ಗವಾಯಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್​ ಕಿಶೋರ್​ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ADVOCATE RAKESH KISHORE
ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್​ ಕಿಶೋರ್​ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 7, 2025 at 3:33 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: "ಖಜುರಾಹೋದಲ್ಲಿನ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್​.ಗವಾಯಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನನಗೆ ನೋವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಮೇಲೆ ವಸ್ತು ಎಸೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಾದವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ವಕೀಲರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, "ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಗಳು ನನಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅದನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಸ್ತು ಎಸೆಯಲು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ: "ನಾನು ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಿಜೆಐ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆನೋ ಅದು, ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ದೇವರೇ ನನಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ, ವಿಷಾದವೂ ಇಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಯಾಯ" ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಲಾಪದ ವೇಳೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ (ಮೈ ಲಾರ್ಡ್​) ಎಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಗವಾಯಿ ಅವರು ಆ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡವರ ವಿರುದ್ಧ ಬುಲ್ಡೋಜರ್​ ಕ್ರಮ ತಪ್ಪೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಜೆಐ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಬಾರ್​ ಕೌನ್ಸಿಲ್​ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಸರ: "ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನನ್ನನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಡ್ವೋಕೇಟ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 35ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

"ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನನ್ನನ್ನು ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು 4 ತಾಸು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಯಾವುದೋ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಜೈಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹೋಗುವೆ. ಘೋರ ತಪ್ಪು ಎಂದಾದರೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ರಾಕೇಶ್​ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದಲಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ರಾಕೇಶ್​ ಕಿಶೋರ್, "ಸಿಜೆಐ ಗವಾಯಿ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಸನಾತನಿಗಳು. ಆದರೆ, ಅವರು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತಾರೆ?. ಇದು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಜೆಐ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಖಜುರಾಹೊದಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯವೊಂದರ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ಭಂಜಕವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್​ ಕಿಶೋರ್​ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಿಜೆಐ ಗವಾಯಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಚಾರಪ್ರಿಯ ಅರ್ಜಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಗ್ರಹದ ತಲೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪಗಳ ವೇಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸಿಜೆಐ ಗವಾಯಿ ಅವರತ್ತ ವಸ್ತು ಎಸೆದ ವಕೀಲ

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್CJI BR GAVAIವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್​ ಕಿಶೋರ್​LAWYER RAKESH KISHOREADVOCATE RAKESH KISHORE

