ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಎರಡು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತದ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹೂಡಿಕೆ! - Adani Group Invest

ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಮುನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು?: ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ? - WHAT IS THE PREDIABETES SYMPTOMS