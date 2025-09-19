ದೆಹಲಿ ವಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್: ಎಬಿಪಿವಿಯ ಆರ್ಯನ್ ಮಾನ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ
ರಾಜಕೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
Published : September 19, 2025 at 4:33 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಎಬಿವಿಪಿ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಎಸ್ಎಸ್ಯುಐ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.
ಎಬಿವಿಪಿಯ ಆರ್ಯನ್ ಮಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐನ ಜೋಸ್ಲಿನ್ ನಂದಿತಾ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು 16,196 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಹುಲ್ ಝಾನ್ಸ್ಲಾ 29,339 ಮತಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ಎಬಿವಿಪಿಯ ಗೋವಿಂದ್ ತನ್ವಾರ್ 20,547 ಮತಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಪಿವಿಪಿಯ ಕುನಾಲ್ ಚೌದರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಎನ್ಎಸ್ಯುಐನ ಕಬೀರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಬಿವಿಪಿಯ ದೀಪಿಕಾ ಝಾ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐನ ಲವ್ಕುಶ್ ಭದನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎಸ್ಎಫ್ಐ) ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ (ಎಐಎಸ್ಎ) ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶೂನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಎಬಿವಿಪಿಯ ಆರ್ಯನ್ ಮಾನ್, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದರೆ ದೆಹಲಿ ವಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಮೆಟ್ರೋ ಪಾಸ್ ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತರಬೇತಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ: ದೆಹಲಿ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಹಿಲ್ ಝಾನ್ಸ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಡಿದರು. ನಾವು ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಳಿವಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವಕಾಶ: ದೆಹಲಿ ಚುನಾವಣೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಜಯದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು.
ಬುಧವಾರ ಈ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ. ತುಷಾರ್ ರಾವ್ ಅವರ ಪೀಠ, ತಾವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಚುನಾವಣೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದಿತ್ತು.
ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು, ದೆಹಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಆಡಳಿತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಹಾನಿ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು.
