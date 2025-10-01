ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ: ಐಎಂಡಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಈ ಬಾರಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದು, ಹಲವೆಡೆ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ, ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತು ಮಂಗಳವಾರ (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 30) ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶೇ. 8ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ, ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ "ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ" ಇದೆ ಎಂದು ಮನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ: "ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸರಾಸರಿ (LPA) 75.4 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ಗಿಂತ 115 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ " ಎಂದು IMD ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್ ಮೊಹಾಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಮೊಹಾಪಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರ ಹವಾಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಾದ್ಯಂತ ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಾಯವ್ಯ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು, ಭಾರತದ ತೀವ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವಿನ ಮಾಹಿತಿ: ಜೂನ್-ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶವು 937.2 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಇದು 868.6 ಮಿ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಎಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ಶೇಕಡಾ 8 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊಹಾಪಾತ್ರ ಈ ಋತುವನ್ನು "ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಘ ಸ್ಫೋಟಗಳು, ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೊಹಾಪಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಯವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 747.9 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಎಲ್ಪಿಎ 587.6 ಮಿ.ಮೀ. ಗಿಂತ 27.3 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತವು ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1,089.9 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯಾದ 1,367.3 ಮಿ.ಮೀ. ಗಿಂತ 20 ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ 1901 ರಿಂದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ, 2013 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮೊಹಾಪಾತ್ರ ಗಮನಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಳವಳಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಗಮನಸೆಳೆದರು: "ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ."
ಬಿಹಾರ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಅಸ್ಸೋಂ ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೊರತೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಮಾನ್ಸೂನ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ.
ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಪರಿಸರವಾದಿ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಲ್, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, “ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇತರೆಡೆ ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು (ಪಶ್ಚಿಮದ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತದ ಪ್ರಸರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ), ನಗರ ಉಷ್ಣ ದ್ವೀಪದ ಪರಿಣಾಮಗಳು (ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಹಸಿರು), ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ರಾತ್ರಿಗಳು) ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
“ಈಗ, ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೆಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶದ ಒಳಹರಿವು, ಇದು ಪೂರ್ವ-ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಯವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜನರು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಖದ ಒತ್ತಡ, ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾದ್ಯಂತ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.”
ಮಾನ್ಸೂನ್ ನಂತರದ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮುನ್ನೋಟ: ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ನಂತರದ (ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್) ಋತುವಿಗೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ವಾಯವ್ಯ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ, ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಪುದುಚೇರಿ, ಕರಾವಳಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ರಾಯಲಸೀಮೆ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯೋಚಿತ ಮಳೆಯು ಎಲ್ಪಿಎಯ ಶೇಕಡಾ 112 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಋತುಮಾನದೊಳಗಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೇ ಈ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಣಾಮ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಾದ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಇದು ರೈತರು ರಬಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
