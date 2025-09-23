15 ತೊಲಾ ಚಿನ್ನದ ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಫೋಟೋ; ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದುಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿ!!
ರನ್ ಮಷಿನ್, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ 15 ತೊಲಾದ ಅವರ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
Published : September 23, 2025 at 2:46 PM IST
ಸೂರತ್ (ಗುಜರಾತ): ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ ಹಾಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಕಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿ. ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಅಂಕಿತ್, ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ 15 ತೊಲೆಯ ಕೊಹ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಇರುವ ಕವರ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಾಡ್ಫಾದರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಅಂಕಿತ್ ಪಟೇಲ್, ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 15 ತೊಲೆಯ ಚಿನ್ನದ ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ ಹಾಕಿಸಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಹೆಸರೂ ಸಹ ಇದ್ದು, ಇದು ದುಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯ ಅಭಿಮಾನ ಕಂಡು ಅನೇಕರು ಅಂಕಿತ್ ಪಟೇಲ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಅವರು ಆಡುವ ಶೈಲಿ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ, ಅವರಲ್ಲಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸಾಹ ನನಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಅವರಿಂದ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರುವೆ. ನಾನೂ ಕೂಡ ಓರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟು ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಪ - ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದಿರುವೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯೇ ಕಾರಣ. ಈ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಲೇ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಮೂರು ಬಾರಿ ಲಂಡನ್ಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವೆ. ಆದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂಕಿತ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 15 ತೊಲೆಯ ಚಿನ್ನದ ಕವರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ತಯಾರಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಿಸಿರುವೆ. ಕೊಹ್ಲಿಯ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನು ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಈ ಅಭಿಮಾನ ಕಂಡು ಅನೇಕರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿನ್ನದ ಕವರ್ ನೋಡಲೆಂದೇ ಅನೇಕರು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಸಹ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಂಕಿತ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಕಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಓರ್ವ ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟು ಆಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
