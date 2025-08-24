ETV Bharat / bharat

'ಅಮ್ಮನ ಮೈಮೇಲೆ ಏನೋ ಸುರಿದರು, ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಲೈಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದರು': 36 ಲಕ್ಷ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಬಲಿ - NOIDA DOWRY MURDER CASE

ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

Deceased woman Nikki and her husband Vipin
ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ನಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಪತಿ ವಿಪಿನ್ (IANS)
Published : August 24, 2025 at 3:20 PM IST

ನವದೆಹಲಿ/ನೋಯ್ಡಾ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಹಾಗೂ ಪತಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರುವ ಘಟನೆ ಗ್ರೇಟರ್​ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ನಿಕ್ಕಿ ಮೃತ ಮಹಿಳೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಆಕೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ವಿಪಿನ್​ ಅನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರರು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಸುರಿದರು, ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಹೊಡೆದರು. ಆಮೇಲೆ ಲೈಟರ್​ನಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದರು" ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಬಾಲಕ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.

ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಎಳೆದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇತರ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಸ್ನಾ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ನಿಕ್ಕಿಯ ಅಕ್ಕ ಕಾಂಚನ, ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಚನಾ ಅವರು, ನನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಅವಳ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ 36 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ನೀಡದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಕೆಗೆ ಹೊಡೆದು, ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 36 ಲಕ್ಷ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಎಸೆದರು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನಗೆ ಕೂಡ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ, ವಿಪಿನ್​ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ ಪೀಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೂ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಗಾಯಗೊಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನಳಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಂಗಿಯ ಮಗನನ್ನು ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.

ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಎಡಿಸಿಪಿ) ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಕೆಯನ್ನು ಸಫ್ದಾರ್ಜಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಗಸ್ಟ್​ 21 ರಂದು ಫೋರ್ಟಿಸ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಸಫ್ದಾರ್ಜಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದೆವು. ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ, ತೀವ್ರವಾದ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೃತಳ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಸಹೋದರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕಸ್ನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಪಿನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಕ್ಕಿ 2016ರಲ್ಲಿ ವಿಪಿನ್​ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

