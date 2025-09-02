ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಭವ್ಯ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರ ಮುಂದೆ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಜರುಗಬೇಕೆಂಬುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುವಜನತೆಯ ಬಯಕೆ. ಅದರಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೃಹತ್ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ದೇವಲೋಕವನ್ನೇ ಧರೆಗಿಳಿಸಿದರೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ವೈಭವದಿಂದ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಐಎಎಸ್ - ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಬ್ಬರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ 2,000 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ ಕೇಡರ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೌನಿಕಾ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಕೇಡರ್ನ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯುವರಾಜ್ ಮರ್ಮತ್ ಅವರು ಕೇವಲ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿ. ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ಪದವೀಧರೆಯಾದ ಮೌನಿಕಾ ಅವರು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡರು. ಅದರಂತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಯುವರಾಜ್, ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕೆಲಕಾಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆ ನಂತರ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಯುಪಿಎಸ್ಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಇವರು 2022ರ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದ ಸರಳ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಜೋಡಿ: ಮಸ್ಸೂರಿಯ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಡಳಿತ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು, ನಂತರ ಸರಳವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ಮೌನಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಮರ್ಮತ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ, ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು ಕೇವಲ 2000 ರೂಪಾಯಿ.
ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೌನಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಮರ್ಮತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೌನಿಕಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ಒಂದು ರೀಲ್ ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದು ದಿನದ ಆಡಂಬರವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಶಾಶ್ವತ ಬಂಧ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಮೌನಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಮರ್ಮತ್ ಅವರ ಸರಳ ವಿವಾಹ ಇತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
