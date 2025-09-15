ETV Bharat / bharat

ಶತಮಾನದಿಂದಲೂ ಜನರ ಬಾಯಾರಿಕೆ ತಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಬಾವಿ; ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕರಕುಶಲತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

Well
ಲಿಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಬಾವಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2025 at 6:07 PM IST

ಲಿಂಗಲ(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಲಿಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 300 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದರ ನೀರು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ.

ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆಯೇ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದ ಕಠೋರ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಬಾವಿಯೊಂದು 133 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆಯಿತು.

1892ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಬಾವಿಯನ್ನು ನೀರಿನ ಮೂಲವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸುವ ಶಾಶ್ವತ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾವಿಯನ್ನು 72 ಅಡಿ ಆಳ ಅಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಳದಲ್ಲಿ 38 ಅಡಿ ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 15 ಅಡಿ ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಳಸದೆ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಬಾವಿಗೆ ಮಳೆನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲು 52 ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಾವಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಬಾವಿ ಕಾಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಹದಗೆಡಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಬಿರುಕು ಬಿಡಬಹುದಾದ ಆಧುನಿಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಚನೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಗಾರೆ ಬಾವಿ 133 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕರಕುಶಲತೆ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಲಿಂಗಲಾದ ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.

ಬಾವಿ ಕೇವಲ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪೂರ್ವಜರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಹಕಾರವು ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಬಾವಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮೈದಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಶಾಶ್ವತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಂದರ್ಶಕರೂ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಜಾಣ್ಮೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾದರೂ ಚಿಂತನಶೀಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಒಂದು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಲದ ಬಾವಿ ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ನಂತರವೂ ಜನರ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

