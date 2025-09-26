ದೇವಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಭಕ್ತರು; 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಿಲಾಸ್ಪುರದ ಸರ್ಕಂಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಗದಾಯಿ ವನದೇವಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 26, 2025 at 3:44 PM IST
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಸರಾ ಮತ್ತು ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ದೇವಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಣಚುಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ಬಾಗದಾಯಿ ವನದೇವಿ ದೇವಾಲಯ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಿಲಾಸ್ಪುರದ ಸರ್ಕಂಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಇತರ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ದೇವಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಣಚುಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹರಕೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಬಯಸಿದ್ದು ಈಡೇರಿದ ನಂತರ ಹೊಲಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಂದು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಐದು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ ಅಶ್ವಿನಿ ತಿವಾರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು ಇತ್ತು. ಆಗ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಆಗ ಭಕ್ತನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವಿ, ನಾನು ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ಮಾತಿನಂತೆ ಕುರುಬ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಆದರೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ತನ್ನ ಬಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ದೇವಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಕುರುಬನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ತಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಜನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಹೊಸ ವಿಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 2021ರಲ್ಲಿ ರಾಮ-ಜಾನಕಿ, ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ದರ್ಬಾರ್, ಮಹಾಮಾಯೆ, ಸಂತೋಷಿ, ಕಾಳಿ, ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ದೇವಾಲಯವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶರದಿಯಾ ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತರು ಥಾಲಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
