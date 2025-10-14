ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಮದನಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಮೂರುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು; ಏನಿದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು!
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಿತಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.
Published : October 14, 2025 at 2:24 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 2:41 PM IST
ಮದನಪಲ್ಲಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಗರವಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದ ಮದನಪಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವುಗಳ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಚಲಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ರಾಜ್ಯದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸ್ಥಳ ಎಂಬ ಅಪಖ್ಯಾತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೌನದ ಒದ್ದಾಟ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಂದೆ ಬೈಗುಳಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತ ಯುವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕುಡಿತದ ಚಟದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು, ಆಕೆಯ ಹೆತ್ತವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಪತಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಸೇವಿಸಿ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗದೇ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಿದ್ದರು. ಮದನಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹತಾಶೆಯ ಕಥೆಗಳು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು: ಮದನಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಈ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೊಲೀಸರ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 746 ಜನರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದು, ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 499 ಜನರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸದಂತೆ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತವೆ.
ಯಾಕಿಷ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ?; ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆಲಸದಂತಹ ದಂಡನೆ, ಸಾಲದ ಸುಳಿ, ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿ ಗಂಡಂದಿರಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪತ್ನಿಯರು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯುವಕರು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ಈ ರೀತಿಯ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ಇತರ ಕಾರಣಗಳು
- ಭೂ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಿರುಕುಳ
- ಲೇವಾದೇವಿಗಾರರಿಂದ ಒತ್ತಡ
- ಬೆಳೆ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮದನಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣವು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 13.3 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 14.5 ರಷ್ಟಿದೆ. ಮದನಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 37.5 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ನಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಅನೇಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಮನೋವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮದನಪಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮನೋವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ರಾಧಿಕಾ ಹೇಳುವಂತೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಮಾತುಕತೆ ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಆತಂಕ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಿಪ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಬಹುದು. ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಅಜ್ಜ - ಅಜ್ಜಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, ನಂತರದ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮನೋರೋಗ ತಜ್ಞರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ..!; ಕಹಿ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ದ ರೂಪದರ್ಶಿ ಸ್ಯಾನ್ ರೆಚಲ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ