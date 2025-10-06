ETV Bharat / bharat

76 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ 37 ವರ್ಷದ 'ಈನಾಡು' ನಂಟು: ಹಲವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ಓದುಗ

ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕಳೆದ 37 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ.

ಮದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 6, 2025 at 2:36 PM IST

2 Min Read
ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದು, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಸಮಾಜದ ಬಗೆಗಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಜೀವನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಜ್ರಪುಕೊಟ್ಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ 76 ವರ್ಷದ ಮದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ.

ಕಳೆದ 37 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಅವರು 'ಈನಾಡು' ಪತ್ರಿಕೆಯ ಓದುಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ, ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಈನಾಡುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಲೇಖನಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಅವರು, ಇವುಗಳ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

2012ರಿಂದ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ಭಾನುವಾರ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ, ವಸುಂಧರ, ಮಕರಂದಂ ಮತ್ತು ಈತರಂ ಮುಂತಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಚಿಂತನಶೀಲ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅಂಟಿಸುವುದು ಅವರ ನಿತ್ಯದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕವು 50 ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಪುಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 250 ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಅವರ ಗುರಿ ಕೇವಲ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲೇಖನ ಸಂಗ್ರಹವಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹರಡುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಲು ಮತ್ತು ಚಿಂತಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಎರವಲು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಇಂದಿನ ಯುವಜನರು ಅರಿವು ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬರಹಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳುವ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನವು ಒಬ್ಬ ಓದುಗರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇತರ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಪತ್ರಿಕೆ ಕೇವಲ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

