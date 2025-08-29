ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್: ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಮತ್ತು ಇತರರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಆರ್ ಟಿ ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪದೇ ಪದೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ 10 ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆರ್ಟಿಒ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗಳಿಂದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿದೆ.
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜನರು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಆರ್ಟಿಒ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿರುವುದು ಕೆಲವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಸಲು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿರುವವರ ದೀರ್ಘ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 42 ಬಾರಿ ದಂಡ: ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಆರ್ಟಿಒ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 42 ಬಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾದ 10 ಜನರನ್ನು ಕೂಡಾ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಆರ್ಟಿಒ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಆರ್ಟಿಒ (ಆಡಳಿತ) ಸಂದೀಪ್ ಸೈನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಆರ್ ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾದ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 42 ಬಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಆರ್ಟಿಒ (ಆಡಳಿತ) ಸಂದೀಪ್ ಸೈನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪದೇ ಪದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವರ ವಾಹನ ವಶಕ್ಕೆ: ಪುನರಾವರ್ತಿತ ತಪ್ಪುದಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಆರ್ಟಿಒ ಸಂದೀಪ್ ಸೈನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಒ ತಂಡವು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಈ 10 ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ವಾಹನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಹ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಗೆ ಕಲಿಕೆ: ಒಂದೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಈ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಜನರಿಗೆ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಲು ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೈನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ನಗರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಜಾಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಾಮ್ನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದರೂ ಅದು ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೈನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.