ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಮರೂಪ, ಅಸ್ಸಾಂ: ’’ಪಕ್ಕಿರಾಜ್ ಘೋರಾ ಖಾತ್ ಖಾತ್ ಖಾತ್ ಖಾತ್ ಖಾತ್ ಕೋಯಿ ಡೌರಾ’’
ಇದು ಡಾ. ಭೂಪೇನ್ ಹಜಾರಿಕಾ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಹಾಡಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಹಾಡು. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡಿನಂತೆ ಸದಾ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರುವಂತೆ ಈ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಹಾಡು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಗುನುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಕಿರಾಜ್ ಘೋರಾ ಅವರಂತಹವರನ್ನ ಸದಾ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಹಾಡಿಗಿದೆ. ಘೋರಾ ಎಂದರೆ ಕುದುರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಕುದುರೆಯ ಮಾಲೀಕ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ. ಹೆಸರು ಯುವರಾಜ್ ರಭಾ. ಅವನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ಕುದುರೆ ಮಾಲೀಕ ಕೇವಲ 3ನೇ ತರಗತಿ ಬಾಲಕ: ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಯುವರಾಜ್ ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಬಾರ್ಬಕಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಾಮವು ರಾಜಧಾನಿ ಗುವಾಹಟಿಯ ಬಳಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಮರೂಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಸ್ಸಾಂ - ಮೇಘಾಲಯ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ... ತೀರಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ.
ಬಾರ್ಬಕಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯೇ ಇವರಿಗೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ. ಯುವರಾಜ್ ದಕ್ಷಿಣ ಪಂತನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಧ್ಯಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಓದುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆ ಆತನ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
ದಟ್ಟ ಕಾನನ.. ಕಾನನ ಮಧ್ಯ ರಸ್ತೆ.. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದರೇ ಏರಿ ಬರುವ ಸುಂದರಾಂಗ: ಆತನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಶಾಲೆಯ ನಡುವೆ ದಟ್ಟ ಕಾನನ.. ಕಾನನದ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಸುಂದರ ರಸ್ತೆ.. ಆ ಸುಂದರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುದರೆ ಏರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಯುವರಾಜ.. ಈ ಯುವರಾಜ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನವೂ ಶಾಲೆ ತಪ್ಪಿಸದೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾನೆ.. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹೂವಿಡುವುದು ತಪ್ಪಿದರೂ ಈತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಈತನದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಷ್ಠೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯುವರಾಜ್ ನನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಬಳಿ ಡಾ. ಭೂಪೇನ್ ಹಜಾರಿಕಾ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಹಾಡಿದ 'ಪಕ್ಕಿರಾಜ್' ನಂತಹ ಕುದುರೆ ಇದೆ. ಯುವರಾಜ್ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.
ಈ ಪುಟ್ಟ ಯುವರಾಜ್ ತನ್ನ ಶಾಲಾ ಚೀಲವನ್ನು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವನತ್ತ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡಿಯೇ ನೋಡುತ್ತಾರೆ... ಆತನ ರಾಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋಲದವರೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ.. ಶಾಲೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಗು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೇರಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಥೇಟ್ ರಾಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದಲೇ ಅನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.
ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ , ತನ್ನನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಹಾಗೂ ಮರಳಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಡುವ ಕುದುರೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಎಂದಿನ ಕಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಇಂತಿಪ್ಪ ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಯುವರಾಜ್ ರಭಾನ ಆಸೆ ಏನೆಂದರೆ, ಚನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗುವುದಂತೆ.. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈತನಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ.. ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ ಈತನನ್ನು ತಾನೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಚಿಗುರೊಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆಯಂತೆ.