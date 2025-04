ETV Bharat / bharat

ಗಂಡನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ: ಪತ್ನಿ ನಿಧನದಿಂದ ಹಾರ್ಟ್​ಫೇಲ್​ ಆಗಿ ಪತಿ ಸಾವು: ಒಂದೇ ದಿನ ವೈಕುಂಠ ಪಯಣ

ಮುನುಗೋಡು/ನೆಲಕೊಂಡಪಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣ: ಖುಷಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ದುಃಖದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ, ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಹಸೆ ಮಣೆ ಏರಿದ್ದವು ಈ ಜೋಡಿಗಳು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಈ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಇವರು ನಿಜವಾದ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಲ್ಲದೇ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಪರಸ್ಪರ ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ’ನಿನ ಬಿಡೆನು’ ಎಂದು ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದವರು ಈಗ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡನ ಅಗಲಿಕೆ ಬಳಿಕ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಕೊನೆಯುಸಿರು: ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುನುಗೋಡು ಮಂಡಲದ ಪಲಿವೇಲ ಗ್ರಾಮದ ದುಬ್ಬ ಶಂಕರಯ್ಯ (67) ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ (57) ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಶಂಕರಯ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮಗನೊಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಶಂಕರಯ್ಯ ಅವರು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ದುಃಖದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಗಂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬರುವ ದುಃಖವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪತಿಯ ಶವದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರೆ ಎಂಬಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಇವರ ಅಗಲಿಕೆ ನೋಡಲಾರದೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. ಖಮ್ಮಂನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ: ಪತ್ನಿಯ ಶವ ನೋಡಿ ಪತಿ ಸಾವು