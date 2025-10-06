ಜೈಪುರದ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ: 8 ರೋಗಿಗಳು ಸಾವು
ಜೈಪುರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, 8 ರೋಗಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : October 6, 2025 at 8:25 AM IST|
Updated : October 6, 2025 at 9:09 AM IST
ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ (ಎಸ್ಎಂಎಸ್) ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಹಠಾತ್ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 8 ರೋಗಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನಜಾವ 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ನ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ (ಐಸಿಯು) ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಈ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದ ವೇಳೆ 11 ರೋಗಿಗಳು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬೆಂಕಿಯು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದು ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಆರು ರೋಗಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಹಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ದೀಪಕ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಮನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೊದಲು ಓಡಿಹೋದರು. ಈಗ, ನಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ಎಂಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರನ್ನು ಪಿಂಟು, ದಿಲೀಪ್, ಶ್ರೀನಾಥ್, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಖುರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಬಹದ್ದೂರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
SMS Hospital fire, Jaipur | Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma ordered an investigation into the incident. A committee has been announced for the investigation. The committee will be chaired by Iqbal Khan, Commissioner, Medical Education Department.— ANI (@ANI) October 6, 2025
This committee will… pic.twitter.com/n0Ln6Unvfb
"ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ 11 ರೋಗಿಗಳು ನ್ಯೂರೋ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಪುರುಷರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ 14 ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಡಾ. ಅನುರಾಗ್ ಧಾಕಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
आज देर रात जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी भीषण आग की घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायज़ा लिया। मौके पर उपस्थित अधिकारियों एवं अस्पताल प्रशासन से राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति की जानकारी ली तथा ट्रॉमा सेंटर भर्ती मरीजों और… pic.twitter.com/ZCT4pq5XLn— Ravindra Singh Bhati (@RavindraBhati__) October 5, 2025
ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಬೆಂಕಿ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ದಾಖಲೆಗಳು, ಐಸಿಯು ಉಪಕರಣಗಳು, ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ವಸ್ತುಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿವೆ. ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ತಂಡ ಬಂದಾಗ, ಇಡೀ ವಾರ್ಡ್ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಕಟ್ಟಡದ ಎದುರು ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಈ ನಡುವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಸಹಾಯಕರು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಡಾ. ಅನುರಾಗ್ ಧಾಕಡ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Jaipur, Rajasthan | On the fire incident at Sawai Man Singh Hospital, Jaipur Police Commissioner Biju George Joseph says, " our fsl team's investigation will reveal the cause of the fire. at first glance, it appears to be a short circuit, but the final cause will only be… pic.twitter.com/pNJrL23qud— ANI (@ANI) October 5, 2025
ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ - ಸಿಎಂ ಭರವಸೆ : ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಜನ್ಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಜೋಗರಾಮ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಜವಾಹರ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಧಮ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿರುವ ಸಿಎಂ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮುಂದೆ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಮ್ಮ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
"ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿಗೆ ಐಸಿಯು ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀರು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು" ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೋಗಿ ಸಂಬಂಧಿ ಪೂರನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಿಡಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇತ್ತು. ಐಸಿಯುನಾದ್ಯಂತ ಹೊಗೆ ಹರಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಓಡಿಹೋದರು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹೊಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | SMS Hospital fire, Jaipur | " ... the icu caught fire. there was no equipment to extinguish it. there were no cylinders or even water to douse the fire. there were no facilities. my mother passed away...," says a person who lost a family member in the fire at jaipur's… pic.twitter.com/BCV2Sa9jMT— ANI (@ANI) October 6, 2025
ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ: "ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ತಂಡ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ತನಿಖೆಯ ನಂತರವೇ ಅಂತಿಮ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಮೃತರ ಶವಗಳನ್ನು ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಶವಗಳ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಜೈಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಬಿಜು ಜಾರ್ಜ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
