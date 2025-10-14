ETV Bharat / bharat

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ - ಮಗ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು: ಇದು ಬಲು ಅಪರೂಪ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಗನಾಗಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಲು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾಣಸಿಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಜವಾಗಿದೆ.

a-father-and-a-son-work-as-colleagues-in-khammam-municipal-corporation
ಮಗ ದುರ್ಗಸಾಯಿ ಕಿರಣ್​- ತಂದೆ ಭಾಸ್ಕರ್​​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 14, 2025 at 1:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಖಮ್ಮಂ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ತಂದೆಯ ದಾರಿ ಅನುಕರಣೆ, ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಖಮ್ಮಂ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್​ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಈ ಚಿತ್ರಣ ಬಲು ವಿಶೇಷ. ಕಾರಣ ತಂದೆ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಚೇರಿ, ಒಂದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಟಿಕಲ ದುರ್ಗಸಾಯಿ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಖಮ್ಮಂ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್‌ನ ಪಟ್ಟಣ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಕಂಡ ಅನೇಕರು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದೂ ಉಂಟು. ಬಲು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಈ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ಕಥೆ ಕೇಳುವ ಅನೇಕರು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ದುರ್ಗಸಾಯಿ ಕಿರಣ್, ​ 2016ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು 45 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ತಂದೆ ಭಾಸ್ಕರ್​ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಟ್ಟಣ ಯೋಜನಾ ಕಟ್ಟಡ ಅಧಿಕಾರಿ (ಟಿಪಿಬಿಒ) ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸೇರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವರ ಹಲವು ವರ್ಷದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗ ಸೇರಿದ್ದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು

ಇದಾದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರಂತೆಯೇ ನಾನೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದಂತೆ ಎಂಟೆಕ್​ ಪದವಿ ಪಡೆದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬಂತೆ ಟಿಪಿಬಿಒದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದು, ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಆಯಿತು.

ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪುರಸಭೆಯ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ತಂದೆ ಮಗನಂತೆ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಂತೆ, ಸಹಚರರಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದು ಬಂದು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಉದ್ಯೋಗವೂ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ಪೀಳಿಗೆಯ ನಡುವಿನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಎರಡು ಪೀಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೆಲಂಗಾಣದ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದ ಬಹು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು

TAGGED:

KHAMMAM MUNICIPAL CORPORATION
FATHER AND SON BECOME COLLEAGUES
RARE INCIDENT IN KHAMMAM
FATHER SON WORKING IN SAME OFFICE
A FATHER AND A SON WORK TOGETHER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಇದು ಅಜ್ಜಿಯ ಸಕ್ಸಸ್​ ಸ್ಟೋರಿ.. ವಯಸ್ಸು ಜಸ್ಟ್​ 78; ಎರಡರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಈಗ 70 ಎಮ್ಮೆಗಳ ಸಾಕಣೆದಾರೆ; ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ!

7800mAh ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ OnePlus ಹೊಸ ಫೋನ್! ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಬ್ಯಾಟಲ್‌ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೈಟಲ್​ ಗೆದ್ದ ‘OG’! 30 ಲಕ್ಷ​ ಪ್ರೈಜ್​ ಜೊತೆ ಟ್ರೋಫಿ ಕೈವಶ

PF ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ: ಈಗ ನೀವು ಶೇ100ರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.