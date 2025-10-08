ಈ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿವೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜಾತಿಯ ಕೀಟಗಳು - ಜೇಡಗಳು: 283 ಜಾತಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಉದ್ಯಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 283 ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಜೇಡಗಳ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ
Published : October 8, 2025 at 8:13 PM IST
ಕಾಜಿರಂಗಾ, ಅಸ್ಸಾಂ: ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಕಾಜಿರಂಗಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶ (KNPT&R), ತನ್ನ 'ಬಿಗ್ ಫೈವ್' ಏಕಶೃಂಗಿ ಖಡ್ಗಮೃಗ, ಹುಲಿ, ಆನೆ, ಕಾಡುಕೋಣ, ಮತ್ತು ಜವುಗು ಹುಲ್ಲೆ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಉದ್ಯಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 283 ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಜೇಡಗಳ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?: "ಕಾಜಿರಂಗಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡಿನ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಜೇಡರಗಳ ಆಯ್ದ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕಾಜಿರಂಗಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೂರ್ವ ಅಸ್ಸಾಂ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪನ್ಬರಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸವಾಲು: ಕಾಜಿರಂಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ. ಸೋನಾಲಿ ಘೋಷ್, ಕಡಿಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ETV ಭಾರತ್ದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಜಿರಂಗಾದಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗಮೃಗ, ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೀಟಗಳು, ಚಿಟ್ಟೆಗಳು, ಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಉಭಯಜೀವಿಗಳಂತಹ 'ಕಡಿಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಜೀವರಾಶಿಗಳ' ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೀಟಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಈ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಕಾಜಿರಂಗಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೀಟ ತಜ್ಞರಿಂದ (ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು) ತ್ವರಿತ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು. ಡಾ. ಘೋಷ್, "ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಕೀಟ ತಜ್ಞರು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವಿವರಗಳು: ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪನ್ಬರಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪನ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾ. ಘೋಷ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 283 ಕೀಟಗಳ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು 283 ಸ್ಥಳೀಯ ಕೀಟ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?: ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಜೇಡಗಳು ಇಂತಿವೆ.
- ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟೆ ಜಾತಿಗಳು: 5 (30%)
- ಇರುವೆ, ಜೇನುನೊಣ ಮತ್ತು ಕಡದಿಗಳು: 40 (14%)
- ಜೀರುಂಡೆಗಳು: 35 (12%)
- ಒಟ್ಟು 254 ಕೀಟ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು 29 ಜೇಡ ಜಾತಿಗಳು.
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವ: ಈ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಜೇಡಗಳು ಪರಿಸರದ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿವೆ. ಬೀಜ ವಿತರಣೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕಾಜಿರಂಗಾದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಹಾರ ಜಾಲದ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಇವು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನಗಳಿಂದ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಜೇಡರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹವಾಮಾನ - ನಿರೋಧಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಏನು?: ಡಾ. ಘೋಷ್ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಜೇಡರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕಾಜಿರಂಗಾದ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಜೇಡರಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇದರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಎಐ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಗೂಗಲ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ
56 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್: ಇದು TVS ರೈಡರ್ ಬೈಕ್