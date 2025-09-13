ETV Bharat / bharat

'ವರ್ಮಿ ಗ್ರಿಡ್​​ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್​' ಕೃಷಿಯಿಂದ ಇಳುವರಿ ಡಬಲ್​: ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ರೈತ

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಮಿ ಗ್ರಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಳುವರಿಗಿಂತ ಇದು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

VERMI GRID MATRIX FARMING
ವರ್ಮಿ ಗ್ರಿಡ್​​ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್​ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ನಾಟಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 13, 2025 at 4:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೊರ್ಬಾ (ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ): ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರೊಬ್ಬರು 'ವರ್ಮಿ ಗ್ರಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್' ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಐದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಈ ಕೃಷಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಫಸಲು ಈ ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬರುತ್ತಿದೆಯಂತೆ.

67 ವರ್ಷದ ರಾಮ್​ ರತನ್​ ನಿಕುಂಜ್​ ಅವರೇ ಈ ಸಾಧಕ ರೈತ. 2018 ರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಲ್‌ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಿಂದ ಫೋರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ಅವರು, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾಮ್ ರತನ್ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 'ವರ್ಮಿ ಗ್ರಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್' ಎಂಬ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕಲಿತರು. ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.

Modern Farming: Cultivation of paddy with vermi grid matrix method
ವರ್ಮಿ ಗ್ರಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಯಶಸ್ವಿ (ETV Bharat)

ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಮ್ ರತನ್ ಅವರ ಗದ್ದೆಗಳು ಭತ್ತದ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪೈರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುನಿಂತಿದೆ. ಇತರ ರೈತರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಖಚಿತ. ವರ್ಮಿ ಗ್ರಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೃಷಿ ಈಗ ಕೊರ್ಬಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

Modern Farming: Cultivation of paddy with vermi grid matrix method
ವರ್ಮಿ ಗ್ರಿಡ್​​ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್​' ಕೃಷಿಯಿಂದ ಇಳುವರಿ ಡಬಲ್ (ETV Bharat)

ಎಕರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಿಂಟರ್​ ಭತ್ತ: ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ, ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 35 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಭತ್ತವನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ನಾನು ಫೋರ್​ಮ್ಯಾನ್​ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾದ ನಂತರ ಉತ್ಪಾದಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮಾದರಿ ಕೃಷಿ ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರಾಮ್​ ರತನ್​ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Modern Farming: Cultivation of paddy with vermi grid matrix method
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರ (ETV Bharat)

ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಪೈರನ್ನು ನೆಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂತ್ರಗಳತ್ತಲೂ ತಿರುಗಿಕೊಂಡೆ. ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಧಾರಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಪುಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನೆಡುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ವರ್ಮಿ ಗ್ರಿಡ್ ವಿಧಾನವನ್ನು 2023 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವರ್ಮಿ ಗ್ರಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೃಷಿ ಎಂದರೇನು?: ಇದು ಒಂದು ಕೃಷಿ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹೊಲವನ್ನು ಬಹು ಗ್ರಿಡ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರೆಹುಳುಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪೋಷಕಾಂಶ - ಸಮೃದ್ಧ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 10-20 ದಿನಗಳ ಹಳೆಯ ಭತ್ತದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Modern Farming: Cultivation of paddy with vermi grid matrix method
ವರ್ಮಿ ಗ್ರಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಯಶಸ್ವಿ (ETV Bharat)

ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಳೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯಂತ್ರವು ಕಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತಿದ ಬಳಿಕ ಅದು ಬೇರು ಸಹಿತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಜಯ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 15 ರಿಂದ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಭತ್ತವನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೈತರು ವರ್ಮಿ ಗ್ರಿಡ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ಎಕರೆಗೆ 35 ರಿಂದ 45 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು. ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೃಷಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ರಾಮ ರತನ್ ಅವರನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ರೈತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿ ತೆನೆಗೆ 1000 ಕಾಳುಗಳು, ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 10 ಟನ್ ಇಳುವರಿ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಭತ್ತದ ತಳಿ!

ದೇಶಿ ತಳಿಯ 24 ಬಗೆಯ ಭತ್ತ, ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾತ್ರಿ ಸಂಗೀತ: ಹಾವೇರಿಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೃಷಿಯೋಗಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATTISGARH FARMER EXPERIMENTEXPERIMENTAL PADDY FARMINGAGRICULTUREವರ್ಮಿ ಗ್ರಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪದ್ಧತಿVERMI GRID MATRIX FARMING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಜೇಡ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಬೆಸ್ಟ್​: ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್​​​ಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

'ಕಾಂತಾರ'ದಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು: 'ರಿಷಬ್​ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಮಾನ' ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ದಿಲ್ಜಿತ್​ ದೋಸಾಂಜ್​

26 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್​, 7 ಸೀಟರ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ: ಆದ್ರೂ ತಗ್ಗಿದ ಈ ಕಾರು ಮಾರಾಟ!

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಹಸಿಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.. ಅದರ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಬೇರೆ!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.