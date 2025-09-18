ETV Bharat / bharat

ಇದು ಬಿದಿರಿನಿಂದಲೇ ಕಟ್ಟಿದ ಎರಡಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ!

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮನೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿದಿರಿನಿಂದಲೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟವರು ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಾಂಚನ್ ಬರುವಾ.

Bamboo Dream House
ಬಿದಿರಿನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎರಡಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ (ETV Bharat)
ಅಮ್ಗುರಿ(ಅಸ್ಸಾಂ): ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನ. ಅಸ್ಸಾಂನ ಶಿವಸಾಗರ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮ್ಗುರಿಯ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಖಾಮುನ್​ ಗ್ರಾಮ ನಿವಾಸಿ ಕಾಂಚನ್​ ಬರುವಾ ಅವರು ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಈ ಮೊದಲೇ ಬಿದಿರಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೂ, ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿದಿರಿನ ಮನೆಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿದಿರಿನ ಮನೆಗಳು, ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ನಡುವೆ, ಕಾಂಚನ್ ಬರುವಾ ಅವರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮನೆ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟವರು. ಇವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಿದಿರಿನ ಮನೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

Bamboo Dream House
ಬಿದಿರಿನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎರಡಂತಸ್ತಿನ ಕನಸಿನ ಮನೆ (ETV Bharat)

ಮನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಚನ್ ಅವರು ಈ ಬಿದಿರಿನ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ, ಮೋಖಲ್ ಮತ್ತು ಭೋಲುಕಾದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿದಿರಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡುದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತುಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೂರು ಮಹಡಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರು ಮೂರು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ತೆರೆದ ವರಾಂಡವಿದೆ. ಈ ವರಾಂಡಕ್ಕೆ ಟೋಕೌ ತಾಳೆ ಮರಗಳಿಂದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವಿರುವ ವರಾಂಡ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಗೋಡೆಗಳು, ಛಾವಣಿಗಳು, ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲಹಾಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿದಿರಿನ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಹಡಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಮನೆ ನೆಲಹಾಸುಗಾಗಿ ನೇಯ್ದ ಬಿದಿರಿನ ಚಾಪೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಪದರಗಳಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯ ಛಾವಣಿ: ಮೊದಲು ಕಚ್ಚಾ ಬಿದಿರು, ನಂತರ ನೇಯ್ದ ಬಿದಿರಿನ ಚಾಪೆಗಳು (ಗಂಧೋಯ್), ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಿದಿರಿನ ಜಾಲರಿಯ ಪದರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೃತಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಜಾತಿ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗೆದ್ದಲು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಬಿದಿರನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು, ನಂತರ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 7 ರಿಂದ 10 ಸ್ಥಳೀಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಈ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Kanchan Barua of Assam with Bamboo Dream House
ಬಿದಿರಿನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎರಡಂತಸ್ತಿನ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಜೊತೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಾಂಚನ್ ಬರುವಾ (ETV Bharat)

ಬಿದಿರು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕಾಂಚನ್ ಬರುವಾ, ಬಿದಿರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪರಿಸರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಬಿದಿರಿನ ಮನೆಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಿದಿರು ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು-ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1927 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿದಿರನ್ನು ಹುಲ್ಲು ಎಂದು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೊರಗೆ ಬಿದಿರಿನ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಬಿದಿರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದೆ.

Kanchan Barua of Assam with Bamboo Dream House
ಬಿದಿರಿನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎರಡಂತಸ್ತಿನ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಜೊತೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಾಂಚನ್ ಬರುವಾ (ETV Bharat)

ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನ: ಪರಿಸರ ಸ್ಥಿರತೆ, ಸುಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 18 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ಬಿದಿರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ಸಂಸ್ಥೆ (WBO) 2009 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ಅನ್ನು ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಸುಮಾರು 100 ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಿದಿರನ್ನು "ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ" ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಪರಿಸರವಾದಿ, WBO ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಮೇಶ್ ಸಲಾಮ್ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು.

