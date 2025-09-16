ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ರಚನೆಗೂ ಮುನ್ನ 8 ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ರಚನೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ದಿಢೀರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 16, 2025 at 3:45 PM IST
ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್(ಮೇಘಾಲಯ): ಮೇಘಾಲಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ರಚನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಒಟ್ಟು 12 ಸಚಿವರ ಪೈಕಿ 8 ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಎಲ್.ಹೆಕ್, ಪಾಲ್ ಲಿಂಗ್ಡೋ ಮತ್ತು ಅಂಪಾರೀನ್ ಲಿಂಗ್ಡೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾನ್ರಾಡ್ ಕೆ.ಸಂಗ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಮೇಘಾಲಯ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಲ್ ಅಲಾಯನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂದು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಸಚಿವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸಿ.ಎಚ್.ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪುಟ ಸೇರಿದ ಹೊಸ ಸಚಿವರು ಇಂದು ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಪಾರೀನ್ ಲಿಂಗ್ಡೋಹ್, ಕಮಿಂಗೋನ್ ಯಂಬೋನ್, ಎನ್ಪಿಪಿಯ ರಕ್ಕಮ್ ಎ.ಸಂಗ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅಬು ತಾಹೆರ್ ಮೊಂಡಲ್, ಯುಡಿಪಿಯ ಪಾಲ್ ಲಿಂಗ್ಡೋಹ್ ಮತ್ತು ಕಿರ್ಮೆನ್ ಶೈಲ್ಲಾ, ಎಚ್ಎಸ್ಪಿಡಿಪಿಯ ಶಕ್ಲಿಯಾರ್ ವಾರ್ಜ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಎ.ಎಲ್.ಹೆಕ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಸಚಿವರು.
ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, 60 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ 12ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದುವಂತಿಲ್ಲ.
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಂಪಾರೀನ್ ಲಿಂಗ್ಡೋಹ್, ಯಂಬೋನ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಕಮ್ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿಯೂ, ಇಂಧನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮೊಂಡಲ್, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪಾಲ್ ಲಿಂಗ್ಲೋಹ್ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಹಾಗು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಿರ್ಮೆನ್ ಶೈಲ್ಲಾ, ಶಕ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರು ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಎ.ಎಲ್.ಹಬ್ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು.
ಎನ್ಪಿಪಿ ಶಾಸಕ ವೈಲದ್ಮಿಕಿ ಶೈಲ್ಲಾ, ಸೊಸ್ತನೆಸ್ ಸೊಹ್ತುನ್, ಬ್ರೆನಿಂಗ್ ಎ.ಸಂಗ್ಮಾ ಮತ್ತು ತಿಮೋತಿ ಡಿ.ಶಿರಾ ಅವರು ನೂತನವಾಗಿ ಸಂಪುಟ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಚ್ಎಸ್ಪಿಡಿಪಿ ಶಾಸಕ ಶಕ್ಲಿಯಾರ್ ವಾರ್ಜ್ರಿ ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ಮೆಥೊಡಿಯಸ್ ದ್ಖರ್ ಹಾಗೂ ಎ.ಎಲ್.ಹಕ್ ಬದಲಾಗಿ ಸಂನೊಬರ್ ಸುಲ್ಲೈ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನು, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಗಾಯಗಳು ಇನ್ನೂ ವಾಸಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. 1962ರ ಚೀನಾ-ಭಾರತ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 1962ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಈಶಾನ್ಯ ಜನರ ಗಾಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಗಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಸವರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.
