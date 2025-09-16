ETV Bharat / bharat

ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್‌ರಚನೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ದಿಢೀರ್​ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಘಾಲಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾನ್ರಾಡ್ ಕೆ.ಸಂಗ್ಮಾ (IANS)
Published : September 16, 2025 at 3:45 PM IST

ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್​(ಮೇಘಾಲಯ): ಮೇಘಾಲಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್​ರಚನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಒಟ್ಟು 12 ಸಚಿವರ ಪೈಕಿ 8 ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಎಲ್.ಹೆಕ್​, ಪಾಲ್ ಲಿಂಗ್ಡೋ ಮತ್ತು ಅಂಪಾರೀನ್ ಲಿಂಗ್ಡೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾನ್ರಾಡ್ ಕೆ.ಸಂಗ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಮೇಘಾಲಯ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಲ್​ ಅಲಾಯನ್ಸ್​ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂದು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಸಚಿವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸಿ.ಎಚ್.ವಿಜಯಶಂಕರ್​ ಅವರನ್ನು ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪುಟ ಸೇರಿದ ಹೊಸ ಸಚಿವರು ಇಂದು ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಪಾರೀನ್ ಲಿಂಗ್ಡೋಹ್, ಕಮಿಂಗೋನ್ ಯಂಬೋನ್, ಎನ್​ಪಿಪಿಯ ರಕ್ಕಮ್ ಎ.ಸಂಗ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅಬು ತಾಹೆರ್ ಮೊಂಡಲ್, ಯುಡಿಪಿಯ ಪಾಲ್ ಲಿಂಗ್ಡೋಹ್ ಮತ್ತು ಕಿರ್ಮೆನ್ ಶೈಲ್ಲಾ, ಎಚ್​ಎಸ್​ಪಿಡಿಪಿಯ ಶಕ್ಲಿಯಾರ್ ವಾರ್ಜ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಎ.ಎಲ್.ಹೆಕ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಸಚಿವರು.

ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, 60 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ 12ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದುವಂತಿಲ್ಲ.

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಂಪಾರೀನ್​ ಲಿಂಗ್ಡೋಹ್,​ ಯಂಬೋನ್​ ಮತ್ತು ರಕ್ಕಮ್ ಅವರು​ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿಯೂ, ಇಂಧನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮೊಂಡಲ್​, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪಾಲ್​ ಲಿಂಗ್ಲೋಹ್​ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಹಾಗು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಿರ್ಮೆನ್​ ಶೈಲ್ಲಾ, ಶಕ್ಲಿಯಾರ್​ ಅವರು ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಎ.ಎಲ್.ಹಬ್​​ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು.

ಎನ್​ಪಿಪಿ ಶಾಸಕ ವೈಲದ್ಮಿಕಿ ಶೈಲ್ಲಾ, ಸೊಸ್ತನೆಸ್ ಸೊಹ್ತುನ್, ಬ್ರೆನಿಂಗ್ ಎ.ಸಂಗ್ಮಾ ಮತ್ತು ತಿಮೋತಿ ಡಿ.ಶಿರಾ ಅವರು ನೂತನವಾಗಿ ಸಂಪುಟ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಚ್​ಎಸ್​ಪಿಡಿಪಿ ಶಾಸಕ ಶಕ್ಲಿಯಾರ್ ವಾರ್ಜ್ರಿ ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ಮೆಥೊಡಿಯಸ್​ ದ್ಖರ್​ ಹಾಗೂ ಎ.ಎಲ್.ಹಕ್​ ಬದಲಾಗಿ ಸಂನೊಬರ್​ ಸುಲ್ಲೈ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಇನ್ನು, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಗಾಯಗಳು ಇನ್ನೂ ವಾಸಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. 1962ರ ಚೀನಾ-ಭಾರತ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 1962ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಈಶಾನ್ಯ ಜನರ ಗಾಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಗಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಸವರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.

