ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ (ಆರ್ಎಫ್ಸಿ)ಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಗಣ್ಯರು ಹಾಗು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ, ಸಿಎಂಡಿ ಚಿ.ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸುಜಯ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಆನಂದದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೀಯಗೊಳಿಸಿದರು.
ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸುಜಯ್, ಈಟಿವಿ ಸಿಇಒ ಬಾಪಿನೀಡು, ಯುಕೆಎಂಎಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಸಿಇಒ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೊನ್ನಲಗಡ್ಡ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಪಾದಕ ಬಿಲಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ: ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಾಶಿನಾಥ ಶೆಟ್ರು - FREEDOM FIGHTER KASHINATHA SHETTY