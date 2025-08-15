ETV Bharat / bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್: ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ - INDEPENDENCE DAY

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಿಸಲಾಯಿತು.

Independence Day Celebrations at Ramoji Film City
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2025 at 6:19 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 7:06 PM IST

1 Min Read

ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ (ಆರ್‌ಎಫ್‌ಸಿ)ಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಗಣ್ಯರು ಹಾಗು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ, ಸಿಎಂಡಿ ಚಿ.ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸುಜಯ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಆನಂದದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೀಯಗೊಳಿಸಿದರು.

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸುಜಯ್, ಈಟಿವಿ ಸಿಇಒ ಬಾಪಿನೀಡು, ಯುಕೆಎಂಎಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಸಿಇಒ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೊನ್ನಲಗಡ್ಡ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಂಪಾದಕ ಬಿಲಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಕ್ವಿಟ್​​ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ: ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಾಶಿನಾಥ ಶೆಟ್ರು - FREEDOM FIGHTER KASHINATHA SHETTY

ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ (ಆರ್‌ಎಫ್‌ಸಿ)ಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಗಣ್ಯರು ಹಾಗು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ, ಸಿಎಂಡಿ ಚಿ.ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸುಜಯ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಆನಂದದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೀಯಗೊಳಿಸಿದರು.

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸುಜಯ್, ಈಟಿವಿ ಸಿಇಒ ಬಾಪಿನೀಡು, ಯುಕೆಎಂಎಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಸಿಇಒ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೊನ್ನಲಗಡ್ಡ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಂಪಾದಕ ಬಿಲಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಕ್ವಿಟ್​​ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ: ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಾಶಿನಾಥ ಶೆಟ್ರು - FREEDOM FIGHTER KASHINATHA SHETTY

Last Updated : August 15, 2025 at 7:06 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY 2025RAMOJI FILM CITYHYDERABADರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿINDEPENDENCE DAY

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್, ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್​, ದೇಶೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಮಾತು

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರಸಭರಿತ ರಸಗುಲ್ಲಾ: ಸರಳವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ

ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ, ಲಾಂಗ್​ ರೇಂಜ್​, ಸೂಪರ್​ ಫೀಚರ್​: ಒಡೆಸ್ಸಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಕೂಟರ್​ ಔಟ್​!

ದರ್ಶನ್​​ ಅರೆಸ್ಟ್: 'ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ 'ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್​​ ಇರ್ಬೇಕ್​​​' ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ರದ್ದು; ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ನಿರಾಶೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.