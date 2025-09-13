ETV Bharat / bharat

77ರ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್​ಎಲ್​ಬಿ ಪದವಿ; ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕ

ಓದಿನ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಛಲವೊಂದಿದ್ದರೆ ಏನೇ ಅಡೆತಡೆಯಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣನ್​

77ರ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್​ಎಲ್​ಬಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಿವೃತ್ತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಟಿಸಿ ನಾರಾಯಣನ್ (ETV Bharat)
Published : September 13, 2025 at 5:09 PM IST

ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್​ (ಕೇರಳ): 77 ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುವ ನಡುವೆ ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್​ನ ಪೆರಂಬ್ರದ ಟಿಸಿ ನಾರಾಯಣನ್​ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಟಿಸಿ ನಾರಾಯಣನ್​ ಎಲ್​ಎಲ್​ಬಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಬ್ಬರ್​ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್​ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡುವೆಯೇ ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಬ್ಬರ್​ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್​ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ಲಸ್​ ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾರಾಯಣ ಮ್ಯಾಶ್​ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡಿರುವ ನಾರಾಯಣನ್​ ತಮ್ಮ ಓದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿರುವುದು ಮೊಬೈಲ್​ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ ಸೇವೆ. ರಬ್ಬರ್​ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹಾಡು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್​ ಕೇಳುವ ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓದಿನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್​ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾರಾಯಣನ್​ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಹುಟ್ಟಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾರಾಯಣನ್​, ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆರಂಬ್ರ ಮೂಲ ಊರಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಚತಮಂಗಲಂನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 10 ತರಗತಿ ಬಳಿಕ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್​ ಕಲಿತು. ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದೆ. ಮಲಪ್ಪುರಂನ ಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಯ ಮೆಂಗಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದೆ. ಬಳಿಕ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್​ ಮನಂಚಿರಾದಲ್ಲಿ ಜಿಟಿಟಿಐಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಗಿಸಿದೆ".

"20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲಾಯರ್​ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಚಿಗುರಿತು. ಆದರೆ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಕಾರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ನನ್ನ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಲಿಲ್ಲ".

"ಕೇರಳದ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಇತರ ಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಮರೆತು ನನ್ನನ್ನು ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅವರ ನಡುವೆ ನಾನು ಯುವಕನಾದೆ" ಎಂದರು.

"ಎಲ್​ಎಲ್​ಬಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ಲಸ್​ ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು 10 ನೇ ತರಗತಿ ಬಳಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಯೋಜನೆ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾನವಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಟುಗೆ ಸೇರಿದೆ".

ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲಸ್​ ಟು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಈ ನನ್ನ ಸಾಧನೆಯು ಶಿಕ್ಷಣ ತೊರೆದ ಅನೇಕರಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಎಲ್​ಎಲ್​ಬಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​, ಲ್ಯಾಪ್​ಟಾಪ್​ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕೇಳುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುವುದು ಓದುವ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಯೋಜಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

