77ರ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಪದವಿ; ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕ
ಓದಿನ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಛಲವೊಂದಿದ್ದರೆ ಏನೇ ಅಡೆತಡೆಯಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣನ್
Published : September 13, 2025 at 5:09 PM IST
ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ (ಕೇರಳ): 77 ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುವ ನಡುವೆ ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ನ ಪೆರಂಬ್ರದ ಟಿಸಿ ನಾರಾಯಣನ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಟಿಸಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡುವೆಯೇ ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾರಾಯಣ ಮ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡಿರುವ ನಾರಾಯಣನ್ ತಮ್ಮ ಓದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿರುವುದು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ. ರಬ್ಬರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹಾಡು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳುವ ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓದಿನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾರಾಯಣನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಹುಟ್ಟಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾರಾಯಣನ್, ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆರಂಬ್ರ ಮೂಲ ಊರಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಚತಮಂಗಲಂನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 10 ತರಗತಿ ಬಳಿಕ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿತು. ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದೆ. ಮಲಪ್ಪುರಂನ ಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಯ ಮೆಂಗಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದೆ. ಬಳಿಕ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಮನಂಚಿರಾದಲ್ಲಿ ಜಿಟಿಟಿಐಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಗಿಸಿದೆ".
"20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲಾಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಚಿಗುರಿತು. ಆದರೆ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಕಾರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ನನ್ನ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಲಿಲ್ಲ".
"ಕೇರಳದ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಇತರ ಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಮರೆತು ನನ್ನನ್ನು ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅವರ ನಡುವೆ ನಾನು ಯುವಕನಾದೆ" ಎಂದರು.
"ಎಲ್ಎಲ್ಬಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು 10 ನೇ ತರಗತಿ ಬಳಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಯೋಜನೆ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾನವಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಟುಗೆ ಸೇರಿದೆ".
ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಈ ನನ್ನ ಸಾಧನೆಯು ಶಿಕ್ಷಣ ತೊರೆದ ಅನೇಕರಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ನಂತಹ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕೇಳುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುವುದು ಓದುವ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಯೋಜಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
