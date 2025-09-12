ಹರಿಜನ ಪಾರಾದ 75ವರ್ಷಗಳ ದುರ್ಗಾಪೂಜಾ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಾತಿ ಕಳಂಕ: ನಿಧಿ ಕೊರತೆ
ಜಾತಿ ಕಳಂಕದ ಹೊರತಾಗಿ 75 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಣ್ಣ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಂದಿದ್ದ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ .
Published : September 12, 2025 at 5:13 PM IST
ಮಾಲ್ಡಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಆಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಬಾರಿ ಮಾಲ್ಡಾದ ರತುವಾ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ರತನ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಸುಕಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕದ ಹೊರತಾಗಿ ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹರಿಜನ ಪಾರಾದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರವ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕವನ್ನು ಮೂಲೆಗೆ ತಳ್ಳಿದ ರಾಧಿಕಾ ಹರಿಜನ್ 1947ರಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ವಿರೋಧ, ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಡತನದ ನಡುವೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರವಾಹ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕ ಈ ಬಾರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕರಿ ನೆರಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ಸಂಘಟಕರ ಹೃದಯ ಒಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸೌಕರ್ಯ, ಸಂಪನ್ಮೂಲದಲ್ಲೇ ರಾಧಿಕಾ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರ್ಚಕರು ಪೂಜೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಬಿಹಾರದಿಂದ ಕರೆಸಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ 87ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಈ ಆಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು.
ದಶಕಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಯು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಡ್ರಮ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿ, ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಂತ ತಲುಪಿರುವುದಾಗಿ ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿಧಿ ಕೊರತೆ: ರಾಧಿಕಾ ಸೊಸೆ ವಿಭಾ ಹರಿಜನ್ (58) ಮಾತನಾಡಿ, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಎಂದಿಗೂ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಅರ್ಚಕರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಾವು ಬಿಹಾರದ ಕಟಿಹಾರ್ನಿಂದ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರವಾಹವೂ ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಸುಕಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋವು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಪೂಜೆಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ದಾನ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆ ಕುಗ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿ ರಿಂಕಿ ಹರಿಜನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕಸಿದಿದೆ ಎಂದರು.
ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವ ಸವಾಲು: ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ರಾಧಿಕಾ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಜಾತಿಯ ಕಳಂಕಗಳು ಪೂಜೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಕೊಳಕಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಒದಗಿದಾಗ ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿದಿರಿನ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಹಣ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಮುಂಚೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೇಸರವಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ 10 ವರ್ಷದ ಪ್ರಿಯಾ ಎಂಬ ಬಾಲಕಿ, ಪೂಜೆ ಎಂಬುದು ಹಿಂದೆ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ.
ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡಿಒ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋದೆವು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿ ಪಿಂಕಿ ಹರಿಜನ್.
ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ: ಸಾಮ್ಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಪ್ರಧಾನ್ ಆಗಿರುವ ಮನೀಷಾ ದಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಿಜನ ಪಾರಾ ಜನರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪೂಜೆ ರದ್ದಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಹರಿಜನ ಪಾರಾದ ನಿವಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮಿಂದ ಆದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಜಾತಿಗೆ ಅಂಟಿ ಕೂರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರೆಡ್ಲೈಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ; 7 ಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಚಕಿ: ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ಸಂಕೋಲೆ ಕಳಚಿದ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ